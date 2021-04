Koronavírus: nagyon közel járunk az újabb nyitáshoz

Az operatív törzs frissíttette a járványügyi statisztikákat, ebből kiderül, hogy akár már ma összejöhet a 3,5 millió oltás, ami a feltétele a nyitás következő szintjének: a vendéglátóiparban akár már holnaptól megnyílhatnak a teraszok. Ennek feltételeiről az alábbi tájékoztatás olvasható a hivatalos honlapon: "Az oltási program előrehaladásával párhuzamosan közeledik a védelmi intézkedések feloldásának második fokozata is: a teraszok már készülhetnek a nyitásra. A vendéglátóhelyek teraszainak, kerthelyiségeinek nyitása az azt követő napon történhet meg, amikor a beoltottak száma eléri a 3,5 milliót. A jogszabály szerint a teraszok, kerthelyiségek reggel 5 óra és este fél 10 között lehetnek nyitva. Az itt tartózkodó vendégeknek nem kell maszkot viselni, de a felszolgálóknak igen. Jelentős segítség a vendéglátóhelyek számára, hogy a kormány eltörli a teraszok után az önkormányzatoknak fizetendő közterületi díjat."

A jelentés szerint a beoltottak száma 3 419 450 fő volt legutóbb, közülük 1 453 300 fő már a második oltását is megkapta. A 3,5 millió oltáshoz tehát még 80 550 dózis beadása szükséges, ennél pedig többet is képes volt már egy nap alatt oltani az egészségügyi rendszer. Az elmúlt napokban azonban ennél lassabb volt a tempó, a mai jelentés alapján például 55 ezer dózist adtak be. Megérzésünk szerint azért össze fog jönni a kívánt mennyiség, hogy Orbán Viktor miniszterelnök erről bejelentést tehessen a szokásos péntek reggeli rádióinterjújában.

Az új fertőzöttek száma 3 607 volt tegnap, ez magasabb, mint az egy nappal korábbi, de messze van a legrosszabb időszakban tapasztalt 7-8 ezres tartománytól. A járvány kezdete óta összesen 760 967 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. A tegnapi nap során a pozitív esetek száma 13,6 százalékos volt, ami szintén azt jelzi, hogy lecsengőben van a járvány harmadik hulláma; ugyanakkor az adatszolgáltatás egyenetlensége miatt ez csak fenntartásokkal állítható egyetlen adat alapján. Mindenesetre azt biztos, hogy 20 százalék alá kerültünk, a legrosszabb időszakon tehát már túl vagyunk.

Elhunyt 214 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 26 001 főre emelkedett. Egy nappal korábban 207 elhunytról jelentett a törzs.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 469 592 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 265 374 főre csökkent. 7 507 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 876-an vannak lélegeztetőgépen. Mindkét szám alacsonyabb, mint az egy nappal korábbi, lényegében folyamatos csökkenő trend rajzolódik ki a kórházi kezeléseknél, ami mindenképpen kedvező hír.

Az operatív törzs szerint a járvány harmadik hullámának tetőzése érzékelhető, de a brit vírusmutáns továbbra is terjed, ezért a védelmi intézkedések betartása változatlanul fontos. Már a 4 millió 366 ezret is meghaladja a regisztráltak száma, és az eddig regisztráltak 70 százaléka már meg is kapta az oltást. Az online időpontfoglaló tesztelésére jogosult regisztráltak ma 16 óráig foglalhatnak ilyen módon időpontot oltásra. A kormány szerdai ülésének döntéseiről a mai Kormányinfón adnak tájékoztatást - közölte a törzs.