Koronavírus-robbanás Kaliforniában, majdnem 12 ezer új fertőzöttet azonosítottak hétfőn

Donald Trump amerikai elnök az egyik hétfői Twitter-bejegyzésében hitet tett a szájmaszk viselése mellett. "Sokan mondják, hogy hazafias tett a maszk viselése akkor, amikor nem lehetséges betartani a társadalmi távolságot" - írta, és a bejegyzéshez mellékelt egy szájmaszkos fotót is magáról.

"Továbbra is aggasztó mértékben emelkedik az új fertőzöttek száma" - nyilatkozta az NBC televíziónak Barbara Ferrer, a mintegy tízmillió lakosú Los Angeles megye közegészségügyi vezetője. Ferrer elmondta: az újonnan diagnosztizáltak elsöprő többsége fiatal. Mint fogalmazott: "soha nem látott ütemben betegszenek meg a fiatal korosztályok". Leszögezte egyben, hogy egyáltalán nem csupán az idősebb korosztályokat, hanem immár a legfiatalabbakat is veszélyezteti az új típusú koronavírus. A hétfőn diagnosztizáltak több mint a fele 40 éven aluli.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!