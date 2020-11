Kósa Lajos kiszivárogtatta a mai koronavírus-számokat

Rendhagyó módon a szokásos, nagyjából reggel kilenc-fél tíz körüli, hivatalos közzététel előtt értesülhettünk a mai koronavírus-számokról. Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke ma reggel egy fotó mellé kiposztolta a Facebook-oldalára az operatív törzs péntek hajnali ülésén elsorolt számokat, miszerint mára virradóra

elhunyt 96 koronavírusos beteg

azonosítottak újabb 4440 fertőzöttet

1723-an pedig már meggyógyultak.

A fotót később kiszedték a képviselő posztjából. De nem ő volt az egyetlen, aki a hivatalos bejelentés előtt lelőtte a friss adatokat, szóba hozta azokat ugyanis Orbán Viktor is, a hagyományos, reggeli interjújában, a Kossuth Rádióban. Itt annyi többletet tudtunk meg, hogy

7512 koronás embert kezelnek kórházban

és közülük 604 van lélegeztetőgépen.

A miniszterelnök által közölt friss adatok nagyjából a járványhelyzet stagnálásáról árulkodnak, mivel az elmúlt pár napban stabilan 4000 felett, de 5000-nél alacsonyabb számban azonosítanak új fertőzötteket Magyarországon. Megközelítőleg naponta az elvégzett tesztek ötöde pozitív. Ezzel párhuzamosan az elhunytak száma is 90-100 között mozog.

A reggeli interjúban a miniszterelnök arról is beszélt, hogy az operatív törzs ülésén megkérdezte Müller Cecília országos tisztifőorvost, hogy az elmúlt, szigorításokkal terhelt 10 nap tapasztalatai alapján lehet-e reménykedni. Müller azt válaszolta, hogy nem. Szerinte ugyanis nincs semmilyen bizonyíték arra, hogy már túllennénk a nehezén. A miniszterelnök azonban jövő héten újra felteszi majd neki ezt a kérdést.

Müller Cecília válaszával némiképp összecseng Gulyás Gergely tegnapi kormányinfón megfogalmazott álláspontja, mely szerint radikálisan javulnia kellene a járványhelyzetnek ahhoz, hogy karácsonyra fel lehessen oldani a korlátozásokat. Jelen állás szerint a lazítást illetően nem sok az optimizmus a kormányban sem.

Az országos tisztifőorvos a csütörtöki operatív törzs sajtótájékoztatón is kiemelte, hogy folyamatosan kommunikálják a kormány felé a tapasztalataikat, és javaslatokat tesznek arra, hogy lehet-e lazítani a korlátozásokon. Ez alapján tehát nem lehet. Müller azt is bejelentette tegnap, hogy a kormány a jövő héten valószínűleg újra kiértékeli a szigorított időszak tapasztalatait, tehát akár lazításról, akár további szigorításról, de legalábbis a jelen korlátozások idejének kitolásáról is dönthetnek. A fentiek alapján minimum az utóbbi tűnik valószínűnek.