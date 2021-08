Közelít a járvány negyedik hulláma, de a berobbanására még várni kell

Viszonylag nyugodt nap volt a tegnapi a járvány szempontjából, sajnos elhunyt két beteg, de a fertőzéshullám lendületes felgyorsulásának még nem jött el az ideje; szakértők ezt augusztus végére, az ősz elejére várják.

Az operatív törzs friss jelentése szerint 26 új fertőzöttet igazoltak az elmúlt 24 órában, ezzel a járvány kezdete óta összesen 809 672 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 2 beteg, így az elhunytak száma 30 029 fő. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 749 461 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 30 182 főre csökkent. A mintavétel alapján a tegnapi nap során a vizsgáltak 0,63 százalékánál mutatták ki a koronavírust.

Kórházban ápolnak 77 koronavírusos beteget, közülük 10-en vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma jelenleg 5 628 383 fő, közülük 5 453 177 fő már a második oltását is megkapta. A törzs arra figyelmeztet, hogy a delta vírusmutáns több európai országban és már hazánkban is terjed, ezért azt kérik, hogy aki még nem oltatta be magát, tegye meg. A még be nem oltott időseket különösen kérik, hogy vegyék fel az oltást.

A jelentés szerint Európában elsőként Magyarország teszi lehetővé a koronavírus elleni harmadik védőoltás felvételét. Eddig 20 ezren foglaltak időpontot harmadik oltásra (erre ettől a hónaptól nyílt lehetőség) és közel 4 ezren már fel is vették azt. Az idősotthonokban is már zajlik a harmadik oltások beadása.