Közelíti az 1,7 milliót a világszerte koronavírussal fertőzöttek száma

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a közép-kínai Vuhanból globálisan szétterjedő kórt.

Az Egyesült Királyságban 74 605 dokumentált fertőzött, 8958 halálos áldozat és 558 gyógyult volt. Az 55 éves Boris Johnson kormányfő már nem szorul intenzív kezelésre, csütörtökön átvitték egy normál kórterembe, és a Downing Street péntek esti tájékoztatása szerint a miniszterelnök már rövid sétákat is tesz.

A legtöbb regisztrált fertőzött jelenleg az Egyesült Államokban van: 501 419, ami 35 669-cel több, mint pénteken. A gyógyultak száma 29 078, a halálos áldozatoké 18 637. A helyzet továbbra is New Yorkban a legsúlyosabb, ahol 5820-an haltak meg.

A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott az elvégzendő tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek.

