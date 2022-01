Kunetz Zsombor: megy a lecsóba az egész ampulla, ha nincs elég oltakozó

Szerinte teljesen felesleges ez a háziorvosoknak kötelező hétvégi oltás, hiszen nagyobb részük eddig is oltott, és nem látni azt a tömeget, amely a kormány oltásellenes propagandája ellenére éppen sorba állna oltásért, valamint az oltópontok most is működnek.

Sok lehet majd a kidobott vakcina (fotó: pixabay.com) Sok lehet majd a kidobott vakcina (fotó: pixabay.com)

Úgy vélte, hogy ez a kötelező oltási hétvége nemcsak felesleges, hanem rendkívül káros is lehet. Azzal indokolta, hogy egy csomó fel nem használt oltóanyag kidobásához vezethet. Utalt rá, hogy ha megjelenik a háziorvosnál egy oltást igénylő, akkor ki kell nyitni az ampullát (amely 6, 10, vagy 20 adagos), és amennyiben aznap még nem tud az orvos ehhez az egy emberhez - oltóanyagonként és oltottsági állapottól függően - öt, kilenc, vagy tizenkilenc oltásra vágyakozót rendelni, akkor

"megy az egész adag a lecsóba."



Márpedig szerinte nem fog tudni, hiszen már mindenkit felhívtak, aki oltást akart, a második, harmadik körös betegek meg nem nincsenek annyian, hogy ne a pazarláshoz vezessen ez az ámokfutás. Amelynek egyébként lehet, hogy pontosan ez az értelme, az oltóanyag pazarlás, azaz az oltóanyag háziorvosokkal való kidobatása.



Meglátása szerint ez azért történik majd, hogy ezt ne a kormánynak kelljen megtennie - közvetlenül is bizonyítva az oltásellenes magatartásukat. "Igaz lehet ez annak ellenére is, hogy az OGYÉI az Európai Gyógyszerügynökség határozata alapján megemelte az oltások felhasználási idejét, amelyek most így maximum március 31-i használhatóak fel." - írta az ismert orvos.