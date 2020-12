Lakásfelújítási támogatás: mit hozhat az építőiparban?

Az ÉVOSZ egyebek mellett indokoltnak tartja egy komplex lakásgazdálkodási program államilag koordinált kidolgozását is, valamint azt is, hogy a 2021. január elsejétől érvényes épületenergetikai előírások számonkérése a használatbavételi eljárásoknál fél évvel később, 2021. július 1-jétől lépjen hatályba.

Az ÉVOSZ elnökének válaszából kiderült, hogy a szakemberek hiánya folyamatos, ráadásul októberre a járványos megbetegedések az építőipart is utolérték, így a kieső dolgozók pótlásával, és a munkák átszervezésével is kell számolni, amely a befejező szak- és szakipari munkáknál késéseket okoz.

Kiemelte, hogy a piac bővülésén túl fontos az építési vállalkozók számára, hogy a felújítási támogatásnak piactisztító hatása is van a kóklerek és a számla nélkül dolgozók irányába.

Fűtési rendszer, nyílászárók, akadálymentesítés, fürdőszoba kialakítása, garázs építése – ez csak néhány eleme annak a kifejezetten hosszú listának, amely a támogatható tevékenységeket sorolja. Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk , a lakásfelújítási támogatás igénybe vételének feltételei közt a háztartásban élő, nevelt gyermek mellett lényegében csak az egy éves adótartozás-mentesség, valamint a szintén hasonló időtartamú, érvényes tb-jogviszony léte szerepel – a könnyen teljesíthető kritériumok miatt tehát feltételezhető, hogy ezzel a lehetőséggel tényleg sok család élni fog.

Az már biztos, hogy legalább 2022 elérhető marad az a gyermeket nevelő családok számára elérhető lakásfelújítási támogatás, amely akár 3 millió forintos segítséget is jelenthet szükség esetén. De mit vár az új lehetőségtől a szakmai szövetség?

