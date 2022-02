Látványosan ürülnek a gáztárolók, de ezt a telet már így kihúzzuk

A január végi hidegebb időjárás és az eddig szokatlanul enyhe február mellett továbbra is megfelelő mennyiségű földgáztartalék áll az ország rendelkezésére, közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH). Másfél hónappal a betárolási időszak kezdete előtt a hazai tárolókban a biztonsági készlettel együtt még mindig mintegy 1,76 milliárd köbméter földgáz van, ami 27,77 százalékos töltöttséget jelent. Ugyanakkor, ha az elmúlt évekkel összevetjük a tározókban lévő mennyiséget, akkor azt láthatjuk, hogy korábban mindig több tartalék volt az évnek ebben a szakaszában.

A hivatal szerint ugyanakkor folyamatos és zavartalan a behozatal, valamint a hazai kitermelés is. Így a MEKH adatai szerint a magyar tárolókban biztonsággal rendelkezésre áll a téli fűtési szezonban időarányosan még szükséges földgázmennyiség. A MEKH számos modellszámítást végez, és azokat rendszeresen aktualizálja az eltelt téli időszak tényadataival. Több különböző hőmérsékleti forgatókönyvet is figyelembe véve a legnagyobb hidegben is elegendő a rendelkezésünkre álló gázmennyiség és bőséges a biztonsági tartalék is.

Ez egyébként már csak azért is megnyugtató, mert fenyeget az ukrán válság eldurvulása, ami bizonytalanná teheti akár a gázszállításokat is. Más kérdés, hogy a gáztranzit leállítása senkinek sem lenne jó. Sem az orosz félnek, amely a mostani árak mellett nagyon jól keres ezzel, sem Európának, amely számára az energiaellátásban pillanatnyilag rászorul az orosz gázra.