Lázár János kezében az Országház felújítása

Meg kell vizsgálni, átépítésre szorul-e az Országház, szükséges-e „a több mint 120 éve gyakorlatilag megszakítás nélkül használt épület átfogó belső rekonstrukciója” – erről jelent meg szerda este egy kormányhatározat, számolt be a hvg.hu. Ennek érdekében Lázár János építési és beruházási minisztert jelölték ki felelősnek, hogy készíttessen beruházási tervet. Ebben egyebek közt az épületgépészeti, villamossági, biztonsági, épületfelügyeleti, tűzvédelmi elvárásokra kell figyelemmel lenni; az épület gazdaságos, megújuló energiaforrások használatát is magában foglaló, biztonságos üzemeltetéséhez szükséges fejlesztési lehetőségeket is át kell tekinteni, és meg kell határozni mindennek a költségigényét.

Jön az újabb felújítás? Fotó: Depositphotos Jön az újabb felújítás? Fotó: Depositphotos

Az egész Kossuth térért felelős Steindl Imre Program Nonprofit Zrt.-nek 2023. május 31-ig javaslatot kell készítenie arra is, hogy szükséges-e a beruházás megvalósulása idején a törvényhozás ideiglenes elköltözése, átmeneti elhelyezése, továbbá hogy a Szent Koronát a biztonsági és műtárgyvédelmi követelményeknek megfelelően azalatt is úgy helyezzék el, hogy lehetőség szerint továbbra is látogatható legyen.