Ledöbbentek az orvosok Kásler szavaitól, a Helsinki Bizottság perel

Ledöbbentek az orvosok attól, amit tegnap a Parlamentben Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások minisztere mondott, miszerint az ágykapacitások kiürítésénél az orvosok felelőssége volt, ha olyan betegeket is hazaküldtek, akiknek ezzel maradandó károsodásuk keletkezett. A Magyar Orvosi Kamara állásfoglalásban tiltakozik, a Magyar Helsinki Bizottság pert indít.

A honlapjukon megjelent közleményben azt írják: "Kásler Miklós miniszter mai nyilatkozatát, melyben az orvosokra hárítja az ágyak felszabadításáról hozott utasításának szakmai-etikai következményeit, hippokratészi esküjük megszegésével is vádolva őket, a teljes orvostársadalom nevében visszautasítjuk."

A MOK szerint a koronavírus az egész világon prioritássá tette az egészségügyet. Megmutatta, hogy nem csak az emberi test, a gazdaság is sebezhető erős egészségügy nélkül. A Magyar Orvosi Kamara elnöksége várja, hogy a döntéshozók, miniszterek, akik az egész nemzet szolgálatára kaptak felhatalmazást, mindenkor hitelesen vállalják fel döntéseik következményeit. A nemzet érdeke, hogy egy tiszta, korrupció nélküli, a hibákat transzparensen feltáró és azokból folyamatosan tanuló, a betegeket középpontba helyező egészségügyünk legyen. Ebben a Magyar Orvosi Kamara továbbiakban is szakmai partnerséget biztosít, ahogyan tette a járvány időszaka alatt is.

A Magyar Helsinki Bizottság ezzel egyidejűleg pert indít az EMMI-vel szemben, mert az megtagadta tőlük a közadatkérést. A civil jogvédő szervezet annak a dokumentumnak a nyilvánosságra hozatalát kérte, amelyben Kásler Miklós felszólította a kórházak vezetőit a kórházak részleges kiürítésére. A tárca szerint a kért irat további döntéseket készít elő, ezért nem adható ki. A Magyar Helsinki Bizottság szerint a kért irat már maga a döntés, de ha további döntéshez használnák, akkor sem lenne titkolható egy demokráciában. A szervezet ezért pert indít az Emmivel szemben.

Az operativ törzs ápirlis 15-i közleményében ez szerepel: „Ezen a héten, április 19-ig a kórházaknak 50%-os ágykapacitást kell előkészíteni. Tehát 100 kórházi ágyból 50 ágyat kell felszabadítani a koronavírus-fertőzöttek kórházi ellátására. A következő ütemben ezt 60%-ra kell majd növelni, vagyis 100 ágyból 60 ágynak kell majd készen állnia koronavírusos betegek ellátására.”

A Magyar Helsinki Bizottság még április 20-án adatkéréssel fordult a minisztériumhoz, hogy küldje meg azt a dokumentumot (miniszteri levelet, utasítást vagy bármi mást), amelyben elrendelték előbb a kórházak ágyainak előbb 50, majd 60 százalékos felszabadítását, azaz a kórházak részleges és gyors kiürítését.

Az Emmi az adatkérés teljesítését megtagadta a következő magyarázattal: „Tájékoztatom, hogy az Ön által kért dokumentum további jövőbeli döntés megalapozását is szolgálja, így igényét az Infotv. 27. § (6) bekezdés első fordulata alapján elutasítom.”

Ehhez képest Kásler Miklós nem csak a Parlamentben, már korrában is arról beszél, hogy „ilyen utasítás soha nem hangzott el. A kezelés és az intenzív ellátás bővítésének a feltételeit kellett biztosítaniuk.” A következményeket pedig azzal hárítja át orvos kollégáira, hogy „az viszont, hogy kit küld haza és kit nem az orvos, kizárólag a saját szakmai és emberi felelőssége akár van járvány, akár nincs. Nem a minisztérium döntött a betegek kezeléséről, hanem a szakmai kollégium, amelynek 62 tagozata van, mert ennyi orvosi szakmát tartunk nyilván.”

Ismeretes az is, hogy az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet és a Fejér Megyei Szent György Kórház főigazgatóját is azért mentette fel a miniszter, mert nem teljesítette a Nemzeti Népegészségügyi Központ – az operatív törzs által jóváhagyott – utasításait, azaz a betegek nagyarányú hazaküldését. Ezért a civil szervezet közadatpert indított a minisztérium ellen.