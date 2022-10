Lélektani határon: megrántották a gázárat szerda reggel

Szerdán reggel újra emelkedett az irányadó TTF földgáz ára a holland tőzsdén: rövid ideig 100 euró fölött is járt a jegyzés (105 euró volt a reggeli csúcs, de innen gyors tempóban csökkenni kezdett az ár. Délelőtt 10 órakor 99,12 eurón állt az árfolyam novemberi szállításra. A hosszabb távot ábrázoló grafikonon azért jól látszik, hogy továbbra is a háború kitörése előtti szinteken kereskednek a földgázzal:

A tárolók telnek, a kereslet csökken, az időjárás enyhe - egyéb tényezők mellett a szakértők szerint ennek köszönhető, hogy sokat enyhültek a fűtési és áramárak megugrásától való félelmek Európában, ami abban is meglátszik, hogy az augusztusi rekordszintekhez képest 70 százalékkal állnak jelenleg alacsonyabban az európai gázárak. Ezzel együtt a szokatlanul nagy áringadozások, amelyek az elmúlt hónapokban az orosz gázszállítások erőteljes visszafogása miatt következtek be, valószínűleg a közeljövőben továbbra is velünk lesznek a szakértők szerint.