Lesz elég szárazjég a vakcinák hűtéséhez Magyarországon

A legígéretesebb koronavírus-vakcinák -20 és -70 fok közötti hideg szállítási körülményeket igényelnek. A vakcinagyártók az alacsony hőmérsékletű logisztikához saját speciális tárolóedényeket is fejlesztenek, amelyekben vagy teljes mértékben szárazjég biztosítja az előírt hőmérséklettartományt, vagy kiegészítő biztonsági hűtőközegként szolgál. A logisztikai lánc rendkívül hosszú és összetett lesz, a néhány kiemelt gyártótól a nagyszámú, milliós nagyságrendű felhasználási helyig több ponton is szükség lehet a szárazjég cseréjére, utántöltésére.

Szárazjég. Fotó: Depositphotos Szárazjég. Fotó: Depositphotos

Itthon ennek a komplex oltóanyag-terjesztési láncnak a kiépítése a fő feladat, amely az állami szervek, a légi és közúti logisztikai szolgáltatók, egészségügyi intézmények és a szárazjéggyártók összehangolt együttműködését igényli. Mindenekelőtt azonban meg kell várni, honnan érkezik hazánkba a vakcina, és a kiválasztott gyártó, illetve gyártók előírásai szerint kell kialakítani a végleges oltóanyag elosztási protokollt.

Amennyiben hűtőközegként valóban a szárazjég lesz a befutó, hazánk szerencsés helyzetben van. Magyarországon ugyanis két nagy iparigáz gyártó vállalat rendelkezik saját kitermelésű, természetes szén-dioxid forrással, amely a szárazjéggyártás alapja, mivel a szárazjég szilárd halmazállapotú szén-dioxid.

A Messer a nyugat-magyarországi Ölbő térségében található szén-dioxid mezőn folytat kitermelést. Az itt működő három CO 2 -üzem évente mintegy 120 000 tonna nagytisztaságú cseppfolyós gázt állít elő, amely a legszigorúbb egészségügyi, élelmiszeripari, illetve egyéb speciális követelményeknek is megfelel. Ez a gyártási kapacitás a nagy élelmiszeripari igények mellett is képes fedezni a koronavírus vakcina tárolása és szállítása miatt várhatóan növekvő igényeket. A fő kérdés sokkal inkább a sokszereplős logisztikai lánc gördülékeny működése lesz.

„A legtöbb szárazjéggyártó üzemegységet a Messer Hungarogáz Kft. működteti hazánkban. A Budapesten, Győrben, Dunaföldváron és Nyíregyházán található üzemeink és a 24 tehergépjárműből álló flottánk az ország egész terültét lefedő, rugalmas, gyors szárazjég-logisztikát képes biztosítani. Sürgős helyzetekben a rövid szállítási út döntő jelentőségű lehet. A szárazjégellátás rugalmasságának és biztonságának további növelésére a Messer szükség esetén a nagyobb logisztikai elosztóközpontokba szárazjéggyártó berendezést is tud telepíteni” – mondja Bohner Zsolt, a Messer Hungarogáz Kft. ügyvezetője.

A Messer megkezdete az oltóanyag elosztási lánc lehetséges szereplőivel az egyeztetéseket, és a felkészülést a szárazjég iránti igény növekedésére. Bohner Zsolt szerint konkrét lépésekről viszont akkor beszélhetünk, ha eldől, melyik oltásból mennyit vásárol a kormány, és az milyen hálózaton keresztül jut majd el az oltóhelyekig.