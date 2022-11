Letelepedési kötvénnyel jött az orosz kémfőnök fia, de további segítséget is kaphatott

A Rogán Antallal régóta baráti viszonyt ápoló Shabtai Michaeli grúz-izraeli üzletember érdekeltségébe tartozó budapesti ingatlanban rendelkezett bejelentett magyar lakcímmel Andrej Nariskin, az orosz hírszerzés vezetőjének, Szergej Nariskinnek a fia – derítette ki a Direkt36 tényfeltáró központ.

Andrej Nariskinről már korábban lehetett tudni, hogy a Rogán Antal által kezdeményezett letelepedési kötvényprogram részeként jutott magyar letelepedési papírokhoz. A programban résztvevő egyik céghez több üzleti szálon is kötődött Shabtai Michaeli.

Rogán Antal a Direkt36 szerint több ponton is feltűnik egy érdekes történetben. Fotó: MTI/Balogh Zoltán Rogán Antal a Direkt36 szerint több ponton is feltűnik egy érdekes történetben. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Nariskin lakcímét – amely egy Bécsi utcai házban található a Belváros szívében - egy, a Pest Megyei Kormányhivatal által 2022. június 15-én kiállított dokumentum bizonyítja, amelyet a Direkt36-tal egy nyílt forrású nyomozásokkal foglalkozó ukrán csoport, a Molfar osztott meg. A Molfar Ukrajna megtámadása óta az orosz háborús atrocitások felderítése mellett az orosz elit rejtett nyugati vagyontárgyainak felderítésével is foglalkozik.

A Molfar megbízott egy Marathon Investigations nevű görög magánnyomozó irodát, amely úgy szerezte meg a Nariskinről dokumentumot, hogy idén tavasszal egy Juscutum nevű ukrán jogi tanácsadó iroda segítségével beadtak egy kérelmet a magyar hatóságokhoz, amelyben kikérték Szergej Nariskinnek és egy másik orosz nemzetbiztonsági vezetőnek, valamint a családtagjaiknak esetleges magyarországi állami nyilvántartásokban szereplő adatait.

Az adatkérés indoklásában az állt, hogy idősebb Nariskin és a másik orosz nemzetbiztonsági vezető „közvetlenül felelősek a döntésért, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, felelősek ukránok ezreinek haláláért, és számtalan háborús bűncselekményért".

A kormányhivatal elfogadta az ukrán kérelmet, ám válaszukban azt írták, hogy a keresett személyek közül egyedül Andrej Nariskin Bécsi utcai lakcíme szerepel magyar nyilvántartásokban.

A Direkt36 azt írja, hogy a 101 m2-es, kétszobás ingatlant, melyben az orosz kémfőnök fia hónapokkal Ukrajna megtámadása után is be volt jelentve, 2008-ban vásárolta meg Shabtai Michaeli grúz-izraeli üzletember. A tulajdoni lap szerint a lakás jelenleg is a Michaeli érdekeltségében lévő, ügyvezetőként általa irányított TNN Realestate Investments Kft. tulajdona.

Shabtai Michaeliről több lap is megírta, hogy üzleti szálakon kötődött a letelepedési kötvényprogramhoz, valamint közeli kapcsolatban áll Habony Árpáddal, illetve a jelenleg a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető Rogán Antallal. Michaeli korábban a Média1-nek adott interjújában elismerte, hogy a letelepedési kötvényprogramot is életre hívó "Rogán Antal már több mint tíz éves barátom".

A tavaszi választások óta a polgári titkosszolgálatokat, így köztük az orosz kémek elhárítására is hivatott Alkotmányvédelmi Hivatalt (AH) Rogán Antal felügyeli. A Direkt36 azon kérdésére, hogy Rogán rendelkezett-e információkkal barátja és Andrej Nariskin kapcsolatáról, illetve, hogy ezt jelezte-e adott esetben az AH-nak, a Miniszterelnök Kabinetiroda nem válaszolt. A minisztérium ugyanakkor számos más, eddig nem ismert részletet elárult Andrej Nariskin magyarországi tartózkodásáról.