Létszámstop és teljes átszervezés jön az állami szektorban

A teljes közszférában, a minisztériumoktól és az állami cégektől kezdve a rendőrségen keresztül egészen az egészségügyig létszámstopot rendeltek el november 6-ától, írja a 24.hu egy, a birtokukba jutott kormányhatározat alapján, melyet olvashatóvá is tettek. A dokumentum nem titkos, de nem is nyilvános, vagyis nem jelent meg a Magyar Közlönyben, ám közadat, így például egy adatigénylésre is ki kell adnia a kormánynak.

A kormánydöntés visszavonásig tételesen megtiltja

a minisztériumoknál,

a kormányzati főhivataloknál,

a központi hivataloknál,

a fővárosi és megyei kormányhivataloknál,

a kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó egyéb szerveknél

új kormányzati/hivatásos/katonai szolgálati, hon- és rendvédelmi, valamint közalkalmazotti jogviszony és munkaviszony létesítését. Kivételt csak szakmai felsővezetők kinevezése jelent, egyébként csak Rogán Antal adhat az intézkedés alól felmentést. A létszámstop az állami többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságokra és alapítványokra is érvényes.

Az intézkedés olyan helyzetben érkezik, amikor a teljes közszférában és az állami cégeknél is égető a munkaerőhiány, a lépés ezért irracionálisnak tűnik. A 24.hu körkérdésére adott válaszokból az is kiderül, hogy a kormány teljes titokban készítette elő az intézkedést, az érintett érdekképviseleteket nem tájékoztatták a létszám befagyasztásáról, így annak okáról sem. A lap kormányhivatali forrása ezen felül azt is elmondta, hogy ugyanekkor a vezetőknek nemcsak az új emberek felvételét tiltották meg, hanem egy januárra tervezett leépítésről is tájékoztatták őket.

A lap NAV-os forrása tudni véli, hogy a közigazgatásban újabb átszervezés várható, újraosztják a hatásköröket, feladatokat, ennek előszele a létszámstop. Úgy sejtik, emögött az áll, hogy Orbán Viktor miniszterelnököt mellbe vágta az önkormányzati választás eredménye, összefüggést lát a helyi hivatalok működése és a Fidesz által elvesztett pozíciók között, ezért változást vár.

A létszámkorlátozás mellett kötelező létszámjelentést is előírtak. Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) elnöke azt mondta a 24.hu-nak, hogy a létszámstop célja a jelenléti ívezés miatt az lehet, hogy addig ne legyen létszámmozgás, amíg át nem tekintik pontosan, hogy az egyes területeken melyik feladatra, hol, milyen munkakörökben kik állnak rendelkezésre. Borosné azt mondta, szerinte a dolgozók ezektől a lépésektől veszélyben érzik majd az egzisztenciájukat, félelemben fognak dolgozni, amibe pedig bele van kódolva a hibalehetőségek megsokasodása.

A kormányhivatalok átszervezéséről szóló törvényjavaslatban egyébként azzal érvelnek a lépés mellett, hogy így egyszerűsítik, korszerűsítik és átláthatóbbá teszik az állami szférát.

