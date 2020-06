Lovasíjászoknak is jut a szétosztandó kormányzati támogatásból

Megjelent a 135. Magyar Közlöny, amelyben a kormány egyebek mellett arról is határozott, hogy pénzügyi segítséget kap a kulturális, művészeti szféra.

Az ezen az összesen 1400 millió forintos támogatáson felül megmaradó 3708 millió forintot a szféra tizenhét szereplője közt osztják szét, a pénzből jut az utazócirkuszok és a hangszerkészítők mellett például a Kassai Lovasíjász Iskolának is.

