Ma jár le a pedagógusok kötelező oltásának határideje, de az összeomlás már megkezdődött

Az oltatlan pedagógusok ma kapnak még egy figyelmeztetést, s ha a hónap végéig nem élnek az oltás lehetőségével, januártól fizetetlen szabadságra küldik őket. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) mindeközben országos akciósorozatot indított: a tankerületi központok előtt „Holnap ki fog tanítani?” feliratú molinókat feszítenek ki, hogy felhívják a figyelmet a már létező pedagógushiány veszélyeire. Eddig Miskolcon, Kazincbarcikán, Sárospatakon, Dunaújvárosban, Mohácson, Pécsen, Székesfehérváron zajlottak, ma Budapesten lesz a tiltakozó esemény.

Az oktatás januártól még nehezebb helyzetbe fog kerülni. Fotó: PSZ Az oktatás januártól még nehezebb helyzetbe fog kerülni. Fotó: PSZ

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár szerint a pedagógusok 93 százaléka van átoltva, azaz már csak a tanártársadalom mindössze 7 százaléka oltatlan. A PDSZ szerint ez a pár százalék bőven sok ahhoz, hogy az ezer sebből végző közoktatás sok helyen lebénuljon, viszont indokolatlanul kevés az őket ért kormányzati támadásokhoz képest.

Véleményük szerint a fő cél egyáltalán nem a már 10 ezer főt sem meghaladó oltást megtagadó munkavállaló meggyőzése, hanem a társadalom pedagógusok ellen hangolása. A lejárató kampány célja a minden mértéket felülmúló pedagógushiány elfedése – mint írják.

A szakszervezet szerint néhány ezer pedagógus kiesése országszerte térdre kényszerítheti azokat a tankerületeket, szakképző központokat, amelyek vezetőinek kutyakötelességük lenne félreverni a vészharangot ebben a helyzetben. De nem teszik. Ehelyett a napokban adták ki az utasítást, hogy állítsák össze az oltatlan munkavállalókkal már nem számoló, januári tantárgyfelosztást.

Azaz a tankerületi és szakképzési központok vezetői most már az intézményvezetőkre helyezik a nyomást, hogy "helyben oldják meg" a súlyos létszámgondokat. Ez azonban a legtöbb helyen megoldhatatlan, hiszen néhány pedagógus huzamosabb helyettesítése is súlyos gondokat okoz az amúgy is kifizetetlen túlórákkal terhelt rendszerben.

A PDSZ arra hívja fel a figyelmet, hogy az intézményvezetőknek nincs joguk folyamatosan zaklatni a munkavállalókat sem az oltással, sem a túlórák elvállalásával kapcsolatban, amíg a fizetés nélküli szabadságot a vezető el nem rendeli. Addig ugyanis utóbbinak mindössze tájékoztatási joga van.

A szakszervezet fontos tudnivalókat is összegyűjtött az érintett tanároknak:

„A táppénz, a gyes, a gyed és a szabadság valóban módosítja a határidőket, amikre oda kell figyelni”.

Azt is hangsúlyozzák, hogy az oltás elmaradásáért elrendelt egy év fizetetlen szabadság alatt is lehet munkát vállalni, és további jogviszonyt, így közalkalmazotti jogviszonyt vagy munkaviszonyt létesíteni, és lehet megbízási szerződéssel is dolgozni. Mindössze bejelentési kötelezettség áll fenn – azaz tájékoztatni kell a munkáltatót a munkavállalás tényéről.

További fontos tudnivaló még: