Magasabb inflációra számít jövőre a jegybank

Virág Barnabás monetáris politikáért felelős alelnök mondja el a sajtónak, miért hagyták immár harmadszorra is változatlanul a 6,5 százalékos jegybanki alapkamatot.

Kapcsolódó cikk Romlottak az inflációs kilátások – percről percre követtük az MNB alelnökének sajtótájékoztatóját Virág Barnabás monetáris politikáért felelős alelnök mondja el a sajtónak, miért hagyták immár harmadszorra is változatlanul a 6,5 százalékos jegybanki alapkamatot.

Az MNB idei évre vonatkozó inflációs előrejelzésének sávja szűkült, a szeptemberi 3,5-3,9 százalék után most 3,6-3,7 százalékos pénzromlást vetítenek előre. Viszont erősen lefelé rontották a 2024-es növekedési előrejelzésüket: a szeptemberi 1,0-1,8 százalék helyett most már csak „pozitív nulla”, 0,3-0,7 százalékos GDP-bővülésre számítanak a jegybankban.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!