Május végére teljesen lecsenghet a Covid-járvány Gulyás Gergely szerint

Magyarországon holnap elérheti a 4 milliót a koronavírus ellen beoltottak száma, ezért a kormány tovább enyhíti a járványügyi intézkedéseket. Ezek az ez enyhítések szinte kizárólag a védettségi igazolvánnyal rendelkezőkre, tehát a beoltottakra és a fertőzésen átesettekre vonatkoznak majd, jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a mai Kormányinfón.

Az intézkedésekről szintén holnap születhet döntés. Ezek értelmében

a kijárási tilalom kezdete este 11-től éjfélre tolódik ki, az üzletek pedig este 11 lehetnek nyitva. Megnyílhatnak a vendéglátóhelyek belső helyiségei is, amelyek szintén este 11-ig tartanak nyitva, de csak a védettek és az ő gyerekeik számára. Szintén csak ők vehetik igénybe a szállodák szolgáltatásait. Kinyithatnak a múzeumok, könyvtárak, színházak, edzőtermek, uszodák, állatkertek és vadasparkok is, azonban ezeket az intézményeket is csak a védettek használhatják, valamint csak ők látogathatják a sportendezvényeket is.