Már a családokat is ostorozza az Orbán-kormány? - Klasszis podcast

Pénz tematikájú podcastünk ezúttal annyiban lesz formabontó, hogy nem makrogazdasági folyamatokról vagy befektetésekről szól a beszélgetés. A héten ugyanis két olyan kormányzati döntés is született, ami több százezer magyar családot érint hátrányosan. Mindez úgy, hogy közben a miniszterelnök és a kabinet tagjai továbbra is azt szajkózzák, megvédik a magyar családokat, megvédik a rezsicsökkentést. Ennek ellenére a kata „kinyírása” és a rezsicsökkentés átalakítása nagyon sok olyan magyart is büntet, akik korántsem számítanak magas jövedelműnek.

A kormányzat pálfordulásának okai és következményei is terítékre kerülnek a podcast sorozatunk aktuális darabjában. A hét két legfontosabb témájáról szakújságíró kollégáink beszélgetnek, Székely Sarolta, a lapcsoport felelős szerkesztője és Király Béla.

A teljes műsort itt hallgathatja meg:

A beszélgetést július 14-én, csütörtökön rögzítettük.

Hogyan hallgassunk podcastet?

A podcastet a fenti lejátszóval az mfor.hu és a privatbankar.hu oldalán is meghallgathatja.

Az optimális podcast-élményhez a podkaszt.hu korábbi leírását idézzük.

A podkaszt lételeme hogy nem kell helyhez kötve hallgatni. Ezért legjobb élményt a eszközökön nyújtják, legyen az akár telefon, akár tablet. Ebből kifolyólag az ezen eszközökre írt programok is nyújtják a legtöbb szolgáltatást. Például: - Saját kereshető adatbázis

- Lassított / gyorsított lejátszási sebesség

- Könyvjelzők, fejezetek

- Adásnaplók megjelenítése Ezeket szinte az összes nagyobb lejátszó tudja, de attól függően hogy milyen eszközön szeretnéd hallgatni, itt találhatsz párat induláshoz >>

Ezekben a lejátszókban megtalál minket Klasszis podcast néven! Május 10-étől kéthetente új adásainkkal is találkozhat ezeken a linkeken. Addig is:

A műsor oldala az Anchor FM-en >>

Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>

Podcastünk az Apple Podcasts-en >>

A podcast RSS feedje itt található >>