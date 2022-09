Már a forró teában sem bízhatunk a hideg közintézményekben

Hétfőn jelent meg az a rendelet, ami azt írja elő, hogy az általános iskolákban legalább 20 foknak kell lennie télen, és a 18 fok csak középiskolákra érvényes. A javaslatot Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt szombati Kormányinfón is megemlítette.

Nem csak meleget, teát sem kaphatnak a dolgozók a hidegben. Fotó: Depositphotos Nem csak meleget, teát sem kaphatnak a dolgozók a hidegben. Fotó: Depositphotos

Most viszont a Hvg.hu azt írja, hogy ugyanabban a Magyar Közlönyben lehet azt is olvasni, ahol a fentiekre vonatkozó rendelet is megjelent, hogy

a kormány átmenetileg hatályon kívül helyezte azt, hogy hideg munkahelyen (vagyis ha a várható napi középhőmérséklet a munkaidő több mint felében nem éri el szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot vagy zárt téri munkahelyen a +10 °C-ot) „a munkavállalók részére +50 °C hőmérsékletű teát kell kiszolgáltatni”, mégpedig „egyéni használatra kiadott ivópoharakban.”

A munkahelyek hőmérsékletét előíró jogszabályt sem kell alkalmazni veszélyhelyzet idején, így már nem sért szabályzatot az sem, ha az ülőmunkát, szellemi munkát végzőknek nem biztosítják fél méter magasan a 20–22 fokot (eddig egészségügyi kockázatként tekintettek erre).