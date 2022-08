Már augusztusban megjelenik a drágább üzemanyag az inflációs statisztikákban 

Mivel a cégautókat a munkavállalók juttatásként használhatják, a statisztikai hivatal súlyozottan bele fogja számolni az inflációba, hogy ezeket a járműveket már csak piaci áron lehet tankolni. A magasabb rezsidíj-sávokat szintén súlyozottan számítják bele az inflációba, a KSH-nál ez először a szeptemberi adatban fog megjelenni, módszertani különbségek miatt az uniós statisztikában már az augusztusiban - írja a hvg.hu.

Az ársapkás változások eddig nem jelentek meg a KSH fogyasztóiár-statisztikáiban, illetve az inflációt mérő fogyasztóiár-indexben. A lap utalt a KSH magyarázatára, miszerint a hivatal fogyasztóiár-indexe (eddig) csak a háztartások (lakosság) által a saját felhasználásra vásárolt termékek és szolgáltatások árváltozását mérte.

Ez a magyarázat a portál szerint azért nem teljesen pontos, mert a magyar háztartások is használhatnak külföldön regisztrált autót. Márpedig a májusi módosítás után a kutakon csak azt nézték, hogy a megtankolt járműnek van-e magyar forgalmija. A KSH szerint ez a tényező figyelmen kívül hagyható, „a magyar háztartások túlnyomó többségében Magyarországon regisztrált személygépjárművel rendelkeznek”.

Az árstop szabályainak reszelgetése nem ért véget májusban, július 30-tól a nem magánszemély által üzemeltetett cégautókat is kizárták az árstopból, azokba is piaci áron lehet üzemanyagot vásárolni. Ezt a módosítást a KSH már figyelembe fogja venni a fogyasztóiár-index kiszámításakor, mivel a háztartásokat is érinti - írta a lap.