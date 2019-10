Már az alakuló ülésen meneszthetik Tarlós István bizalmasát

A Fővárosi Közgyűlés jövő heti – szokásoktól eltérően – kedden megtartott alakuló ülésén a meghívó szerint 15 napirendi pontot tárgyalnak majd. Ezek között szerepel a” Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) személyi döntését érintő előterjesztés”, amelynek tartalma egyelőre nem nyilvános. A javaslatot Karácsony Gergely jegyzi és arról az Mfor információi szerint egyelőre csak szűkebb stábjával egyeztetett. Ennek ellenére aligha kétséges, hogy a FÖRI igazgatójának, Pető Györgynek a menesztéséről lehet szó.

A kívülálló számára eléggé meghökkentőnek tűnhet, hogy az éppen csak hivatalába lépő főpolgármester miért két látszólag mellékes pozícióval kezdi a vezetőváltáskor elkerülhetetlen személycseréket. Elsőként mindjárt a főjegyzővel. Tarlós István leköszönő főpolgármesterrel Óbudán is együtt dolgozó Sárádi Kálmánné két cikluson keresztül támogatta a városvezetőt, főnöke távozása után semmi kétség sem lehetett afelől, hogy neki is mennie kell. Az mégis meglepő kissé, hogy a választások után alig két nappal már meg is jelent a főjegyzői álláshirdetés. A Népszava azóta több forrásból is úgy értesült, hogy Zugló jelenlegi jegyzője, Papp Imre is pályázik a posztra, ami nem meglepő, hiszen Karácsony Gergely kerületi polgármesterként jól tudott együtt dolgozni a jogásszal. A pályázati határidő a hét végén lejár, így a jövő héten el is dől, ki lesz az új budapesti főjegyző.

A FÖRI vezetőcseréje sem véletlen. Pető György Tarlós István régi bizalmi embere, akit a főjegyzőhöz és sok más fővárosi vezetőhöz, tanácsnokhoz és igazgatóhoz hasonlatosan óbudai polgármesterségének idejéből mentett át a Városházára. Bár ez a ragaszkodás Pető múltjának ismeretében azért erősen meglepő.

Pető György a rendszerváltás előtt III/II-es kémelhárítótisztként szolgált. 1984-től pedig az MSZMP ifjúsági szervezetében (KISZ) töltött be különböző pozíciókat. 2002 és 2006 között szocialista színekben volt alpolgármester Óbudán. A kerületet akkortájt polgármesterként vezető Tarlós Istvánnal az elejétől fogva jól megértették egymást. A főpolgármesteri címre aspiráló Tarlós távozása után 2006-ban Pető az MSZP színeiben indult a kerületben polgármester jelöltként. (Nem nyert, Tarlós utódja Bús Balázs lett a III. kerületi polgármesteri székben, akit most Kiss László összellenzéki jelölt váltott le.) A választási kampány idején Bőhm András, az SZDSZ akkori fővárosi frakcióvezetője egyszerűen leügynöközte őt, amiért Pető beperelte. Tamás Gáspár Miklós a liberális értelmiség képviseletében Pető lépését egy Népszabadságban megjelent publicisztikában úgy értékelte:

„pört indított ellene, mondván, ő bizony nem ügynök volt, hanem ávós.”

A sajtóhírek egyébként már 2007-ben arról szóltak, hogy Pető inkább szolgálta Óbudán Tarlós érdekeit, mintsem az őt jelölő szocialistákét. 2008 elején kilenc párttársával együtt ki is lépett a frakcióból. Még abban az évben felállt Tarlós István főpolgármesteri székbe ültetéséért dolgozó stáb, amelynek Pető György is tagja lett. Pető 2009 végétől a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) gazdaságvédelmi főosztályán dolgozott nyugállományban, ahol elsősorban a fővárosi közműcégeknél történt visszaélésekkel foglalkozott.

2010 első felében több fővárosi cégnél - például a BKV, FKF, Főtáv, Budapest Gyógyfürdői és Hévízei – is eljárás indult gyanús ügyletek okán. A sorozatos botrányok kétségtelenül jól jöttek Tarlós választási kampányában, amelynek végén Tarlós valóban beülhetett a vágyott főpolgármesteri székbe.

A jutalom nem is maradt el. Petőt megtették a 2010 októberében a főpolgármesteri hivatalhoz tartozó, frissen alapított Fővárosi Biztonsági Iroda (FBI) és a Fővárosi Közterület-felügyelet vezetőjének. Pető György lett Budapest „seriffje”. Az FBI feladata ugyanis a főváros biztonságának javítása, vagyonának védelme, „a gazdasági társaságoknál tapasztalható korrupció és más, a város kárára való folyamatok megfékezése” volt. Az intézmény hamarosan egyfajta belső elhárítássá nőtte ki magát és egyre nagyobb befolyásra tett szert a fővárosi cégeknél.

Tarlós – állítólag a Rogánnal való kiegyezés részeként – 2016-ban bezáratta az FBI-t, de Petőt nem engedte el maga mellől. Az FBI feladatait átvevő FÖRI-hez került, ám ennél sokkal több feladatot osztott rá Tarlós. Pető tulajdonképpen a főpolgármester megoldó embere lett. „Személyes megbízottként" ő felügyelte például a hármas metró rekonstrukciós projektjét, fő feladata a folyamatok felgyorsítása volt. De a fővárosi cégek beruházásai körül is feltűnt.

Ott volt a nagy vihart kavart Restone-ügy körül is. A Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) Zrt. 2014-ben hulladék-előválogatásra szerződött a szolnoki Restone Kft-vel. A későbbi belső vizsgálat szerint már a tendert úgy írták ki, hogy „nem alapozta meg semmilyen szakmai előkészítés, hatástanulmány, pénzügyi modell, gazdaságossági számítás”. A projektet egyedül a „megtérül a lerakási díj megtakarításából” vezetői vélekedés alapozta meg, de már a szerződéskötés pillanatában tudható volt, hogy ez a megbízás „alapjáraton” is veszteséges lesz az FKF-nek. Az FKF igazgatóját még abban az évben menesztették.

Az ügyben 2017-ben hűtlen kezelés miatt feljelentést tevő Hadházy Ákos (akkor még LMP-s, ma már független országgyűlési képviselő) szerint a cégvezetők csak felsőbb utasításra hozhattak ilyen gazdaságtalan döntést, amiről Tarlós István főpolgármesternek tudnia kellett. Tarlós ezt tagadta. Egy 2015-ös jegyzőkönyvben mindenesetre az szerepel, hogy Pető Györgyöt tájékoztatták az eseményekről.

De ott volt azon a megbeszélésen is, ahol Kulinyi Mártont, a hajléktalanoknak, romáknak és menekülteknek közfoglalkoztatást és esélyegyenlőségi programokat szervező Budapest Esély Nonprofit Kft. igazgatóját mindenféle előzetes vizsgálat vagy megbeszélés nélkül arról tájékoztatta Szentes Tamás akkori főpolgármester-helyettes 2012 egyik októberi szombatján, hogy más elképzelései vannak a céggel, ezért új vezetőt akar, Kulinyi ügyintézőként maradhat. A megbeszélésen Pető György – Tarlós István főpolgármester bizalmasaként – is részt vett. Kulinyi nem maradt. S ez csupán néhány eset a vélhetőleg több tucatból.

Mindezek után aligha lenne meglepő, ha Karácsony Gergely az elsők között akarna megszabadulni Pető Györgytől.