Karácsony Gergelyt már a támogatói is számon kérik a Városliget miatt

A Városliget megmenthető, tegyenek meg érte mindent! – követelik a Városliget barátai, akik arra sarkallják a Fővárosi Közgyűlést, hogy már az első ülésükön döntsenek a projekt leállításáról. A városvezetés így időt kapna arra, hogy valóban kitalálja, mi legyen a beruházás sorsa. Úgy vélik, hogy a Liget már eddig is súlyos károkat szenvedett, nincs helye a halogatásnak.

A közgyűlés tagjainak történelmi lehetősége kínálkozik a 200 éves park megmentésére – hívják fel a képviselők figyelmét és egyúttal azt is odaszúrják, hogy ez a városlakók 85 százalékának kérése. Arra kérik Karácsony Gergelyt és az ellenzéki képviselőket, hogy őrizzék meg a bizalmat, amellyel a választópolgárok odaküldték őket a városházára.

Kérdés, hogy a szórólap mennyire hatja meg a városvezetést. Karácsony Gergely főpolgármester ugyan a választási győzelem után megerősítette, hogy leállítja a Liget-projektet, mire válaszul Orbán Viktor azt mondta, hogy semmi nem épül meg, amit a városlakók nem akarnak. De csak akkor hajlandó tárgyalni erről az új főpolgármesterrel, ha közgyűlési felhatalmazással érkezik.

Karácsony Gergely napirendre is tűzte a kérdést az alakuló ülésen, de a többi előterjesztéssel ellentétben ez még nem került fel a fővárosi önkormányzat honlapjára. Egyelőre nem ismert az Orbán Viktor kormányfőnek küldött levele sem. A miniszterelnök az ATV-nek lakonikusan csak annyit mondott róla, hogy megkapta.

Fürjes Balázs Budapest fejlesztésért felelős államtitkár pedig úgy vélte, hogy először a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa előtt kellene megtárgyalni a dolgot. ahol Baán László ötletgazda szépen elmondhatná az érveit. A Városliget Zrt. is támadásba lendült, miszerint az új városvezetés nem tudja leállítani a múzeumi negyed építését. Mire az Mfor éppen a röplapkészítő Városliget védők által indított perekre hivatkozva megírta, hogy a beruházás megakasztható. Igaz, mint ahogy erre a G7 elemzésében rámutatott, ez meglehetősen sokba kerülne, ráadásul sok épület már túljutott azon a ponton, ahol érdemes lenne megakasztani, lévén óriási munkagödrök, félkész épülettorzók maradnának hátra.

Karácsony Gergely pedig láthatóan nem akarja tovább élezni a helyzetet a kormánnyal, már a múlt héten óvatosan annyit mondott, hogy a már épülő létesítményeket be lehetne fejezni. Korábbi harcostársai ezt igen a szívükre vették.

Ha ahhoz volt erőnk, hogy az ellenzékiek kampányát támogassuk, akkor ahhoz is lesz, hogy ellene is fellépjünk, ha nem tartják be a kampányban tett ígéretüket – mondja sokat mondóan Garay Klára, a múzeumi negyed ellen kezdetektől harcoló aktivista.