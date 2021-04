Már biztosan kijelenthető, hogy tetőzik a harmadik hullám

György István államtitkár, az oltási munkacsoport vezetője kezdte a keddi operatív törzs sajtótájékoztatót, aki elmondta, hogy már 2 969 647 beadott oltásnál tartunk, 1 250 582 magyar már a második oltását is megkapta. Eddig 4 millió 110 ezren regisztráltak a vakcinázásra, ezek 64 százalékát be is oltották.

Az aktív, 18-50 éves korosztályból 2 millió 130 ezren regisztráltak, és eddig több mint 800 ezren már kaptak oltást, 1,3 millióan még várakoznak.

A regisztrált pedagógusok közül húsvét előtt 78 ezret oltottak be, az azt követő hétvégén 100 ezret. Lesz harmadik kör is, most péntek-szombat-vasárnap, azoknak, akik a behívójuk ellenére nem tudtak megjelenni a megadott időpontban és helyen. 30 ezer főről van szó, őket ismét behívják, sms-ben, a kórházi oltópontokra, ahol Pfizert kapnak.

Kevés vakcina van most az országban, mondta György, gyakorlatilag csak a ma érkező adagokkal tudunk most oltani. Ma 150 ezer adag Pfizer érkezik, ez megy a kórházi oltópontokra - mint fentebb írtuk, ebből 30 ezret a pedagógusoknak tesznek félre, a maradékot pedig második körös, ismétlő oltásokra használják el.

28 800 adag Janssen-szérum érkezett. Mint ismert, ez egydózisos vakcina, nem kell belőle második oltás, így ez megy a katonai oltóbuszokba, hiszen oda a legpraktikusabb. Az oltóbuszok most a Tolna megyei kistelepülésekre tartanak.

28 800 adag érkezik az AstraZeneca szeréből is, ez mind háziorvosokhoz megy, de nem jut minden praxisba. 2880 háziorvos kap, tehát mindenki 10 adagot.

Ma érkezik egy Szputnyik-V szállítmány is, ezt második körös oltásokhoz fogják felhasználni, de még nem tudják eloltani, mert előbb hatósági vizsgálat kell.

Kiss Róbert rendőr alezredes számai

685 esetben intézkedett a rendőrség az elmúlt 24 órában maszkviselési szabályok megsértése miatt

11-szer boltokban

18-szor tömegközlekedési eszközökön, megállókban

a többi esetben közterületen

238 esetben intézkedtek a kijárási tilalom megszegése miatt

2 vendéglátóhelyet zártak be, egyet Vas megyében, egyet Csongrád-Csanád megyében

Müller Cecília országos tisztifőorvos

szerint már biztosan kijelenthető, hogy tetőzik a harmadik hullám.

Müller beszélt a posztcovid-szindrómáról. A The Lancet című vezető orvostudományi lap szerint minden harmadik Covidon átesett beteg valamilyen tünetet mutat a fertőzés után is, és ezek még fél évig is fennállhatnak. Ezek egy része pszichés, más része szervi probléma, ezeket kezelni kell. Már itthon is felállt az a hálózat, mely ezt a feladatot ellátja, mondta Müller. Az országos tisztifőorvos arra szólította fel azokat, akik már megfertőződtek, de egy hónap múltán is vannak még tüneteik, hogy hívják a háziorvosukat. Ők majd posztcovid-ellátóhelyre irányítják őket. Itt kivizsgálás következik, és ha kell, terápiás kezelés.

