Már idén is nagyot drágult a lakásépítés és újabb emelkedés jön 

A tömeges lakásépítés ugyan csak a tavasz vége felé, inkább nyáron indul be Magyarországon, de a felújítások már javában tartanak. A kormány különféle keresletösztönző kedvezményekkel támogatta meg az utóbbit is, vélhetően több mint százezer háztartás él majd az ingyen milliók adta lehetőséggel. A GKI pár napja 120-150 ezerre tette azon háztartások számát, amelyek igénybe veszik idén ezt a támogatást, további 40-50 ezer olyan háztartás is lehet, melyik enélkül is belevág a felújításba.

Számolniuk kell azonban azzal, hogy a plusz forrásokból növekvő arányban kell félretenni amiatt, hogy szinte folyamatosan drágulnak az építőpari alap-és segédanyagok. Ez nagyrészt az érintett gyártókon és kereskedőkön kívüli okok miatt történik. Szakadatlanul romlik a forint euróhoz mért árfolyama és növekszik a munkaerő költség is. Utóbbi főleg amiatt, mert hiány van a jó szakemberből a nagyon megugrott kereslethez képest.

Nincs olyan alapanyag, ami ne drágult volna már idén is (fotó: pixabay.com)

Az egyik ilyen fontos árucsoport a festékeké és segédanyagoké. Idén már 4-7 százalékos drágulás volt itt és a szektor cégei szerint nem állítható meg ez a folyamat, legfeljebb fékezhető. Söptei Csaba, a Magyar Festékgyártók Országos Szövetsége (MAFEOSZ) társelnöke a hét elején azt mondta lapunknak, hogy az alapanyagárak emelkedése az európai festékipart, és ezen belül a magyart is erős nyomás alá helyezi. Hosszan sorolta, hogy mi áll az áremelkedés mögött. Köztük van az olajárak gyors szárnyalása, a járvány miatt megnövekedett gyártási költségek, a rossz időjárási viszonyok miatti nyersanyaghiány, a Brexit, a covid-járványhelyzet, továbbá számos európai alapanyaggyártó üzem bezárása.

Információi szerint tavaly január óta például az epoxigyanták ára 60 százalékkal emelkedett.