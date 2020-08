Már iskolák és óvodák felújítására is lehet pályázni a Magyar falu programban

Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos közleménye szerint iskolai tornaterem és tornaszoba fejlesztésére, óvodai sportterem és tornaszoba kialakítására, szolgálati lakás létrehozására, faluház külső és belső korszerűsítésére, valamint iskola- és óvodaépület felújítására nyújthatják be pályázataikat szerdától az 5000 vagy annál kevesebb lakosú települések önkormányzatai, önkormányzati társulások vagy tankerületi központok.

Iskolai és óvodai felújításokra is nyíltak pályázatok szerdán a Magyar falu programban - tájékoztatta a Miniszterelnökség az MTI-t szerdán.

