Már lehet jegyezni az új állampapírt

A Magyar Állampapír Plusz az egyik legbiztonságosabb befektetés, emellett magas, öt év alatt összességben 27,35 százalékos hozamot biztosít – mondta Varga Mihály. A konstrukció évről-évre növekvő hozamot kínál, fél év után 3,5 százalékot, egy év után 4 százalék kamatot fizet, majd a kamat évente fél százalékponttal növekszik, így az ötödik év végére eléri a 6 százalékot.

Nincs kamatadó

A miniszter emlékeztetett, hogy a június elseje után kibocsátott lakossági állampapírok, így a Magyar Állampapír Plusz után sem kell kamatadót fizetni. A MÁP Plusz emellett rugalmas is: a kamatforduló napjától számított öt munkanapon keresztül 100 százalékon, azaz veszteség nélkül visszaváltható az addig elért kamatokkal együtt, de az év bármely más napján is hazavihető 99,75 százalékos árfolyamon. Varga Mihály kitért arra is, hogy az új termék bevezetésével még kiegyensúlyozottabbá válik az államadósság finanszírozása is, hiszen a lakosság az állam szempontjából megbízható befektető. A lakossági állampapíroknak köszönhetően a tavalyi év végére az államadósság devizaaránya a 2010. évi 52 százalékról 23 százalékra csökkent, így jelentősen csökkent az ország külső sérülékenysége.

A MÁP Plusz elérhető lesz a Magyar Államkincstár és a Magyar Posta kirendeltségein, a lakástakarék-hálózaton keresztül, valamint várhatóan a kereskedelmi bankok fiókjaiban, és lehetőség nyílik online-jegyzésre is.

Az öt éves lakossági államkötvény végleges feltételeiről részletesen ebben a cikkben foglalkoztunk.