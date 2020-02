Már nagy bajban a nyugdíjasok, hamarosan a minimálbéresek következnek

Egyre több társadalmi csoportot érint érzékenyen az infláció, azon belül is az élelmiszerek árának drasztikus mértékű emelkedése. Mint arra laptársunk, a Privátbankár a szokásos havi Árkosár-felmérésében is rávilágított: januárban már rekordösszeget kellett a kasszáknál hagyni egy családi nagybevásárlás során. Korábban pedig mi is megmutattuk, miért is vannak különösen nehéz helyzetben a nyugdíjasok, egy másik anyagunkban - más megközelítésből ugyan, de - a minimálbéresek előnytelen helyzetére is kitértünk.

Elkezdődött aztán a 2020-as év, ami a várakozásokat meghaladó fogyasztói árindexet hozott, 4,7 százalékosat, de az alapélelmiszerek még kiugróbb mértékben drágultak. Mint arra mi is kitérünk az adat megjelenése után, a nyugdíjasokat ez hír különösen érzékenyen érintette. A helyzet azonban még ennél is sokkal súlyosabb lehet, elég ha megvizsgáljuk a nyugdíjasok által legtöbbet vásárolt termékeket.

Fotó: Pixabay Fotó: Pixabay

A Központi Statisztikai Hivatal adatbázisából a 2018., 2019. és 2020. januári árakat vizsgáltuk meg az alábbi termékek esetében:

sertéscomb,

csirkecomb, -szárny,

párizsi,

tojás,

tej,

étolaj,

margarin,

liszt,

fehér kenyér,

kristálycukor,

burgonya,

vöröshagyma,

paradicsom,

uborka,

alma,

banán,

fehér bor,

világos sör,

ízesített szeszes ital,

cigaretta,

ásványvíz.

(Az élvezeti cikkek, mint az alkohol és a cigaretta szerepeltetése a listában nem véletlen, mint arra korábbi cikkünkben rávilágítottunk, a nyugdíjas háztartások esetében ezek jelentős kiadások, többet fordítanak erre, mint egy-egy aktív háztartás.)

A fenti termékkör ára a vizsgált három év januárjában a következőképpen alakult:

2018-ban 11 469,

2019-ben 11 776,

2020-ban pedig 13 031 forintba került a csomag.

Ez alapján az elmúlt két évben a legalapvetőbb élelmiszerek ára 13,6 százalékkal emelkedett. Ezzel szemben áll a nyugdíjak ugyanezen idő alatt végbement 6,3 százalékos emelése. Ez azt jelenti, hogy az ellátások emelése még az alapélelmiszerek áremelését sem követte, a havi juttatásból egyre kevesebb mennyiséget tudnak beszerezni az idősek.

A vizsgált élelmiszerek csoportján belül a KSH adatai alapján legnagyobb mértékben 2018 januárja óta a burgonya ára emelkedett, 68 százalékkal. Kiemelkedő drágulást lehet tapasztalni a sertéscomb (30 százalék) és a párizsi esetében (28 százalék). Ez azonban jó eséllyel elmaradhat attól, amit ténylegesen érzékelhetünk, hiszen a Privátbankár Árkosár-felmérése a párizsi esetében egy év alatt 40 százalékos drágulást mutatott. Vagyis nagyban függ a bolttól, ahova járunk, hogy mekkora infláció sújt minket.

Néhány termék ugyanakkor enyhíteni tudta a többi termék drágulását enyhíten a vizsgált kosárban. A tojás 23 százalékkal volt olcsóbb most januárban, mint két évvel ezelőtt, a kristálycukor ára 3, az étolajé pedig 1 százalékkal mérséklődött.

A nyugdíjasok tehát már most lényegesen kevesebbet tudnak ezekből a termékekből vásárolni, mint két évvel ezelőtt, és ha az árak hasonló ütemű emelkedése folytatódik, akkor hamarosan a minimálbéresek is ugyanebben a helyzetben lehetnek. Még úgy is, hogy a nyugdíjemelések többszörösével nőtt a kötelezően adandó minimálbér az elmúlt két évben.

A hatéves bérmegállapodás értelmében 2019-ben és 2020-ban is 8-8 százalékkal emelkedett a minimálbér - és mellette a garantált bérminimum is -, ami kumuláltan 16 százalékos növekedésnek felel meg. Ez pedig épp, hogy fedezi a vizsgált termékkör 13 százalékos drágulását. Ha kizárólag az általunk vizsgált élelmiszerkörre vetítjük, akkor reálértéken a minimálbér már csak 2,6 százalékkal ér többet most, mint 2018 januárjában. Ez természetesen csak egy teoretikus megközelítés, hiszen a bérből másra is költenek az emberek, mindenesetre a példánk igazolja, hogy milyen brutális áremelkedés volt az élelmiszerek körében az elmúlt időszakban.