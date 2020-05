Már pénteken nyithatnak az éttermek belső részei Budapesten

A szóvivő kiemelte, az időben meghozott járványügyi döntéseknek köszönhetően Magyarország eddig sikeresen védekezett a koronavírussal szemben, azonban a vírus még mindig jelen van, így mindenkinek továbbra is oda kell figyelnie, hogy betartsa a vírus elleni védekezés érvényben lévő szabályait.

A PestiSrácok kérdésére a szóvivő elmondta, péntektől Budapesten is nyithatnak és látogathatóak a szabadtéri játszóterek, ezzel pedig a főváros lényegében utoléri a vidéket a szabályozásokban.

A lap szerint mindez ugyanígy igaz a szállodák által üzemeltetett vendéglátó helyiségekre is. Hangsúlyozták, a dolgozóknak maszkot kell viselniük és kötelező a védőtávolság betartása is, csak úgy, mint vidéken.

A portál Farkas Örsöt idézve kifejtette, május 29-től ismét megengedetté válik a budapesti vendéglátóhelyek, éttermek, kávézók, cukrászdák, büfék és presszók belső zárt tereiben történő tartózkodás, valamint a megrendelt ételt és italt az eddigi szabályoktól eltérően már nemcsak a kerthelyiségekben, hanem a benti légtérben is el lehet fogyasztani.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!