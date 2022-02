Már Ukrajna belsejéből is egyre többen érkeznek a magyar határra

Biri Sándorné, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Barabás község alpolgármestere az MTI tudósítójának szombaton elmondta: a harcok kezdete után elsősorban a kárpátaljai magyarok érkeztek.

Mostanra viszont többségében ukránok kérnek segítséget tőlük, olyanok, akikkel nem tudnak magyarul beszélni.

Egyre többen érkeznek már Ukrajna belsejéből is. Fotó: MTI Egyre többen érkeznek már Ukrajna belsejéből is. Fotó: MTI

Értük nem is Magyarországról, hanem Lengyelországból, Csehországból és Szlovákiából érkeznek, ezekben az országokban dolgozó rokonok ismerősök. A többi településhez hasonlóan Barabáson is átmeneti szállást rendeztek be a helyi művelődési házban. A színházteremben 50 tábori ágyat állítottak fel segélyszervezetek segítségével.

Az alpolgármester hangsúlyozta: van akiért két óra múlva megjönnek a rokonok, de sokan, többségében nők és gyerekek a művelődési házban töltik az éjszakát.

Megfordult már náluk kéthetes és háromhetes csecsemő is.

Ezért nagyon örülnek annak, hogy a segélyszervezetek nem csak élelmiszert küldenek, hanem tisztálkodószereket is, a többi között popsitörlő kendőt. A helyiek szintén besegítenek adományokkal, illetve például egy budapesti általános iskola is gyűjtött a menekülők ellátására és személyesen hozták el nekik az adományokat - ismertette az alpolgármester.

Az MTI tudósítója barabási határátkelőn is azt tapasztalta, hogy folyamatosan érkeznek a menekülő emberek Ukrajnából. Általában csomagokkal megrakodva, gyalog kelnek át a határon, ahonnan a magyar oldalon várakozó autókkal folytatják az útjukat.

A menekülők arról számolnak be, hogy sokszor 5-6 órát várakoznak az átkelésre a határ ukrán oldalán, miközben az ukrán határőrök nem adnak magyarázatot arra, hogy miért tartják vissza őket. A kialakult helyzet miatt a barabási határátkelő is késő estig tart nyitva, miközben normál körülmények között este 7 órakor bezár.