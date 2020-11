Köti az ebet a karóhoz Varsó – Budapesten tárgyal a lengyel kormányfő

- fogalmazott Morawiecki. Úgy érvelt: Lengyelország után egy idő múlva más EU-tagállamokat is támadások érhetnek, ha "Brüsszelben visszatetszést keltenek ilyen vagy olyan (nemzeti) reformok".

Megerősítette: nem látja problematikusnak, "sőt kéri is", hogy az európai és tagállami intézmények

"a jogállamiságról szóló előírások ürügyén az alapszerződéseken nem alapuló mechanizmusokat vezessenek be" az Európai Unióban.

Blazej Spychalskit a Radio Plus lengyel rádiócsatorna kérdezte arról, mi a véleménye Andrzej Duda államfőnek a kormány által az uniós költségvetési tárgyalások során képviselt álláspontról. Lengyelország és Magyarország a tagállamokra vonatkozó jogállamisági feltételek (az úgynevezett jogállamisági mechanizmus) miatt az előző héten nagyköveti szinten elutasította a költségvetési megállapodást.

