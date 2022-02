Március 31. után megszűnhet az ingyenes tesztelés Ausztriában

Az osztrák kormány és a tartományok a fertőzöttek magas száma ellenére átfogó könnyítésekről egyezett meg. Az éjszakai korlátozásokat eltörlik, ugyanakkor kötelező marad az FFP2-es maszk a kórházakban, az idősotthonokban, a tömegközlekedési eszközökön, a megállókban, az élelmiszerboltokban, a gyógyszertárakban, a bankokban és a postán. Minden más esetben csak maszkviselési ajánlás vonatkozik a zárt helyiségekre - írja az MTI.

Úgy tűnik, március 31. után megszűnik az ingyenes tesztelési lehetőség a laborban. Fotó: Depositphotos Úgy tűnik, március 31. után megszűnik az ingyenes tesztelési lehetőség a laborban. Fotó: Depositphotos

Március 5-től az oltatlanok teszt nélkül is igénybe vehetnek számos olyan szolgáltatást, amelyet eddig csak a megfelelő igazolásokkal rendelkezők vehettek igénybe. Ez azt jelenti, hogy egyebek között a sportlétesítményeket, a rendezvényeket, a vendéglátóhelyeket és a szállodákat is bárki igazolás nélkül látogathatja. A kizárólag az oltottaknak vagy a koronavíruson átesetteknek belépési jogosultságot biztosító 2G szabály csak a legsérülékenyebb területeken, például az idősotthonokban és a kórházakban marad fenn a dolgozók és a látogatók számára. Ezenkívül Bécsben is maradnak a korábbi szigorú szabályozások.

Karl Nehammer osztrák kancellár elmondta: apránként és határozottan visszaveszik a szabadságot, amelyet a vírus elvett. Ugyanakkor aláhúzta: a világjárvány még nem ért véget, a vírus továbbra is a mindennapi élet része.

Wolfgang Mückstein osztrák egészségügyi miniszter jelezte: "a széles körben ingyenesen biztosított tesztelésben is paradigmaváltásra van szükség. A tünetmentes, teljesen immunizált emberek rendszeres tesztelésének nincs sok értelme, és rengeteg pénzbe kerül, de az ingyenes tesztelés március 31-ig még biztosan elérhető mindenki számára".

SVÁJC

Svájcban is felfüggesztették a korlátozások többségét. A csütörtökön életbe lépő változtatások után már csak a maszkviselési kötelezettség marad fenn a tömegközlekedésben és az egészségügyi létesítményekben. Emellett március végéig pozitív koronavírus-teszt esetében marad az ötnapos karantén-kötelezettség.

"A járványügyi helyzet kedvezően alakul" - érvelt közleményében a svájci kormány.

A 8,6 milliós Svájc lakosságának több mint 90 százaléka védettséget élvez vagy azért, mert be van oltva, vagy azért, mert átesett a vírusfertőzésen - tájékoztatott a svájci kormányzat.

SZLOVÁKIA

Szlovákiában a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) intézkedése szerint szerdától már nemcsak az oltottak és a betegségen átesettek, hanem a negatív vírusteszttel rendelkezők is igénybe vehetik a szállodai szolgáltatásokat, február végétől pedig megkezdődik a koronavírus terjedése miatt hozott korlátozások szélesebb körű feloldása.

A szállodai szolgáltatások igénybevételére vonatkozó korlátozások feloldása egyaránt vonatkozik a negatív PCR-, illetve az antigén tesztet felmutatni tudókra. A TASR szlovák közszolgálati hírügynökség jelentése szerint Eduard Heger miniszterelnök a pozsonyi kormány szerdai ülése előtt arról tájékoztatott, hogy február 28-tól megkezdik a koronavírus terjedése miatti korlátozó intézkedések két szakaszban történő feloldását.

Az első szakaszban, február végétől, megszüntetik az üzletek és a szolgáltatóhelyek úgynevezett "belépési rendszerét", vagyis azt a megkülönböztetést, hogy egyes helyekre kik léphetnek be.

A jelenleg hatályos rendszerek egyike az úgynevezett OP, amelybe az oltottak vagy a betegségen átesettek tartoznak, a másik pedig az OTP, amely rajtuk kívül a negatív teszttel rendelkezők számára is lehetővé teszi a belépést.

A kormányfő bejelentése szerint ugyancsak február végétől éjfélig meghosszabbítják a vendéglátóhelyek lehetséges nyitvatartási idejét, és megemelik az alacsony és a közepes veszélyességi kategóriába sorolt rendezvényeken történő részvételi létszám felső határát.

A korlátozások feloldásának második szakasza március 28-tól lép érvénybe. Ebben a szakaszban megszűnnek a rendezvények résztvevői létszámára, illetve a nyitvatartásra vonatkozó korlátozások, és módosulnak a maszk viselésére vonatkozó előírások is.

Az 5 és fél millió lakosú Szlovákiában keddig a legalább egy oltást már felvett személyek száma 2 millió 782 ezer volt, közülük 2 millió 518 ezren számítanak teljesen oltottnak.