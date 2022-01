Márki-Zay Péter az ellenzék erős esélyéről szólt újévi beszédében

A Fidesz fél, ezért osztogat. Most adják vissza a 13. havi nyugdíjat, emelik a minimálbért, a közmunkásbért, több szektorban a pótlékot, visszaadják a családoknak az SZJA-t és a fegyveres erők külön jutalmát is előre hozták - mondta az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje a Facebook oldalán szombat este megjelent beszédében.

Szerinte a Fidesz fél, ezért osztogat (fotó: Márki-Zay Péter Facebook oldala) Szerinte a Fidesz fél, ezért osztogat (fotó: Márki-Zay Péter Facebook oldala)

Márki-Zay, aki a határon túli honfitársainkhoz is szólt - azt emelte ki, hogy szerinte van remény, most van olyan helyzet, hogy 12 év után el lehet számoltatni a tolvajokat, bűnözőket, gazembereket, és létre lehet hozni egy tisztességes Magyarországot.

"A belső megosztottságot erősítő hang elfeledteti, hogy együtt erősek vagyunk." - mondta bizakodva Márki-Zay Péter, majd cáfolta azokat a fideszes állításokat, mi szerint az ellenzék visszavenné a 13. havi nyugdíjat, eltörölné a rezsicsökkentést és csökkentené a minimálbért. Ennek az ellenkezője a cél. Azt hozta fel, hogy Hódmezővásárhelyen uniós forrásból 77 százalékkal tudták csökkenteni a rezsiköltséget, a béreket és nyugdíjakat pedig értékállóvá tennék.

Az ellenzéken belül is van, aki felül a kormány hazugságának, ők árulásból vagy ostobaságból csatlakoznak - tette hozzá. Szerinte soha ilyen jól nem állt az ellenzék. A Fidesz 2018-ban 47 körzetben szerzett többséget. Márki-Zay szerint a többire (59 körzetre) az ellenzéknek van most esélye. Listán is erősebb volt az ellenzék a Fidesznél, most pedig egy közös listán ott lesznek mindannyian - hangoztatta a politikus.

Beszédében elmondta még, hogy az árak elszálltak, a koronavírus-járványban rekord szinten van a halálozás. A covidban "megtizedelt" időskorú lakosság nagy arányban szavazott a Fideszre, míg az előválasztáson részt vevő fiatalok kormánykritikusak.

"Higgyenek annak, amit látnak és ne a Fidesznek." - hangsúlyozta az ellenzék vezetője.