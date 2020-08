Maszk nélkül kezdődhet újra a tanítás Lengyelországban

A legtöbb, 152 új fertőzés továbbra is a Sziléziai vajdasághoz kötődik, ahol folytatódik a bányászok általános vírusszűrése.

Továbbá is érvényben maradnak azok az előírások, amelyek alapján az oktatásügyi tárca rendkívüli helyzetekben korlátozhatja az iskolák működését az ország egyes térségeiben, illetve országszerte - jegyezte meg a miniszter.

A száj és az orr eltakarása kötelező lesz viszont a gyerekeket az iskolába elkísérő szülők számára, nekik a társadalmi távolságtartásról is gondoskodniuk kell.

Hagyományos formában, egészségügyi szabályok betartásával, de szájmaszk kötelező használata nélkül kezdődik szeptemberben az oktatás a lengyelországi iskolákban - jelentette be szerdán Dariusz Piontkowski oktatásügyi miniszter.

