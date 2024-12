Matolcsy Györgyék készülnek valamire – pénteken kiderül valami a magyarokról

Ülésezik a jegybank is Fotó: MTI

Kedden tartja következő kamatdöntő ülését a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. Novemberben a tanács nem változtatott az alapkamaton, amely így változatlanul 6,5 százalék, nem változott a kamatfolyosó két széle sem. Virág Barnabás, az MNB alelnöke a kamatdöntést követő háttérbeszélgetésen azt mondta, hogy huzamosabb ideig a jelenlegi szinten maradhat az alapkamat a külső környezet és az inflációs kilátások alapján, a jelenlegi környezetben továbbra is indokolt a fegyelmezett, szigorú, és türelmes monetáris politika. Kedden tárgyalja a jegybank az Inflációs jelentés végleges verzióit is.

