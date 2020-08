Még 150 milliót költ a kormány a 11 napja felavatott paksi stadionra

A 2020/21-es bajnoki rajt egyben a felújított paksi stadion avatását is jelentette a szurkolók számára.

A többletforrás biztosítása legfőképp azért pikáns, mert az Újpest elleni mérkőzés egyfajta stadionavató esemény volt a paksi drukkerek életében. Mint azt a paksi csapat közleményében is megfogalmazták:

Ahhoz képest, hogy augusztus 15-én, a bajnoki rajttal felavatták a paksi csapat teljesen elkészült arénáját, most újabb pénzeket kap a létesítmény az államtól. Pontosabban Paks város önkormányzata, hogy azt a stadionra fordítsa - derül ki a keddi Magyar Közlönyből.

