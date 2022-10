Még 2040-ben sem lesz meg az 5-ös metró alagútja

Idén 130–140 milliárd forint lehet a MÁV többletköltsége az energiaárak növekedése miatt – egyebek mellett ez is kiderült Vitézy Dávid Telexnek adott interjújából. Ezt az összeget a közlekedési államtitkár szerint nem tudnák kigazdálkodni, ugyanakkor nem készülnek járatcsökkentésekre, spórolni próbálnak. Emiatt leállították a MÁV-Volán-csoport új cégautós lízingszerződését is és felére csökkentik a vasúttársaság cégautó-flottáját.

Vitézy Dávid nem optimista. Fotó: MTI/Kovács Tamás Vitézy Dávid nem optimista. Fotó: MTI/Kovács Tamás

De a budapesti elővárosi vonalon is kevesebb kocsival közlekednek a járatok. Az államtitkár szerint az utasoknak még így is lesz ülőhelye, zsúfoltságot nem fognak tapasztalni, mert olyan időszakokban lépték ezt meg, amikor az utasforgalom megengedi. A mozdonyvezetőket is érinteni fogja a megtakarítás, elkezdik mérni az áramfogyasztást, majd ha látják a számokat, oktatni fogják a mozdonyvezetőket arra, hogyan tudnak energiahatékonyan vezetni.

Vitézy új utastájékoztatási rendszert is ígért. Eszerint decembertől lesz egy új, fődiszpécser a MÁV-nál, akinek az lesz a dolga, hogy összefogja a tájékoztatást, amit ma az egyes állomásokon ülő emberek végeznek a központtól sokszor függetlenül és percre kész információk nélkül.

„Dolgozunk már azon is, hogy ha vesz valaki a MÁV-appban egy jegyet Szolnokon a Nyíregyházára menő Intercityre, és a vonat nem jön, akkor küldjünk értesítést a mobiltelefonra, hogy gond van, legalább az alapinformáció meglegyen, tudja az utas, mire lehet számítani” – tette hozzá.

Vitézy szerint, ha az uniós források meglesznek és a HÉV-ek fejlesztése a külső szakaszon be tud fejeződni a 2026-os határidőig, akkor az 5-ös metró néven emlegetett rendszer legelső szakaszai elkészülhetnek az ígért tíz éven belül. Ugyanakkor rámutatott, hogy az 5-ös metró hosszú távú koncepciója az, hogy a szentendrei HÉV-et és a csepeli-ráckevei HÉV-et összekötik a város alatt.