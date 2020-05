Tényleg iskolarendészet felállításáról szól a köznevelési törvénymódosítás?

A tegnap benyújtott köznevelési törvény módosítása így kezdődik: "az állam – az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv közreműködésével – biztosítja, hogy a pedagógus és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazott személy munkáját biztonságos, emberi méltóságát, személyhez fűződő jogait tiszteletben tartó, nyugodt körülmények között végezhesse.”

Jó-e rendvédelmi erők jelenléte az iskolákban? Fotó: Pixabay Jó-e rendvédelmi erők jelenléte az iskolákban? Fotó: Pixabay

Kérdés, hogy egy rendvédelmi szervezet, melynek tagjai adott esetben személyesen ott is lennének az iskolákban, mennyiben tudja szolgálni az iskola oktató-nevelő munkáját? Korábbi cikkünkben, melyben az iskolai agresszióra mutattunk egy megoldást, épp azt elemeztük a Békés Iskolák szakértőjével, hogy sem a gyerekekre, sem a pedagógusokra nézve nem igazán lenne pozitív hatással egy rendvédelmi személy, sőt, igazából épp az ellenkező hatást is válthatják ki. Az iskolarendészetek felállítása a személyiségi jogok szempontjából is aggályos.

A módosítás arra is kitér, hogy a "Nat-ban foglaltak érvényesülését a kerettantervek biztosítják". Az a bizonyos Nat, amely sokaknál kritikát és ellenvéleményt szült. Azt pedig még nemigen lehet tudni, hogy a koronavírus-járvány alatti digitális távoktatás mennyire hagyott időt és energiát a pedagógusoknak a helyi kerettantervek kidolgozására.

A törvénymódosítás viszont tartalmazza a 2020 szeptemberétől valamennyi tanuló számára teljesen ingyenes tankönyvellátás biztosításához szükséges jogszabályi módosításokat is, valamint kibővíti az alapfokú művészetoktatásra ingyenesen jogosult sajátos nevelési igényű tanulók körét.

A nemzetiségi önkormányzatok kérésére a nemzetiségi oktatást szolgáló intézményrendszer egy új intézménytípussal egészül ki, a kiegészítő nemzetiségi óvodával.

A pedagógusok végzettségi követelményei nem változnak, de az erre vonatkozó rendelkezések a jövőben nem a törvényben, hanem kormányrendeletben kapnak majd helyet. A pedagógusképzés átalakulása miatt ugyanis a hatályba lépése óta eltelt 8 évben 7 alkalommal kellett módosítani a nemzeti köznevelésről szóló törvény mellékletét, a jövőben a technikai módosításokat elegendő lesz kormányrendeletben átvezetni - indokolt az EMMI.

A most benyújtott javaslat rendezi a köznevelés és a szakképzés szétválása kapcsán még fennmaradt egyes részletkérdéseket, így például a művészeti szakgimnáziumok működését - közölték.