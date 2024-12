Megakasztja a forint kérészéletű erősödését az állami hivatal közlése?

Az importot az elmúlt hónapokban fogyasztás emelkedése támogatta, miközben a beruházások és az export visszaesése mérsékelte. Amennyiben utóbbi két tétel esetében bekövetkezik a várt fordulat, érdemben gyorsabb növekedési ütemet láthatunk majd a behozatalban – állapítja meg a Makronóm Intézet senior makrogazdasági elemzője. Ez átmenetileg tovább ronthatja majd egyrészt a külkereskedelmi mérleget, másrészt pedig a folyó fizetési mérleget, azonban előrejelzése szerint mindkettő többlete fennmaradhat. A jövő évtől viszont nemcsak a várhatóan erősödő külső kereslet, hanem a termőre forduló nagyberuházások is támogathatják majd az exportdinamikát.

Az összképet tekintve azonban még mindig vegyesek a kilátások. Már látható egy hónapok óta felfelé ívelő trend a német feldolgozóipari rendelésekben, amelyet a külföldi megrendelések húznak, viszont az ágazat helyzete továbbra sem kedvező, a nagy rendelések torzítják az adatokat, illetve a beérkező hírek alapján továbbra is jelentős a bizonytalanság.

Az export kilátásai vonatkozásában a német ipar rendelései kapcsán Molnár szerint kedvezőbb adatok érkeztek. Októberben ugyan havi alapon 1,5 százalékkal csökkent az új feldolgozóipari rendelések volumene, de ez a kiemelkedő szeptemberi 7,2 százalékos bővülés korrekciójaként is értelmezhető. A háromhavi növekedés azonban még ezzel együtt is 2,7 százalékot tett ki. Az összképet ugyanakkor torzítja a nagy rendelések szerepe, amely a háromhavi bővülést felfelé húzta, miközben októberben teljes egészében ez okozta a visszaesést, enélkül a rendelések volumene a szeptemberi szintjükön stagnált.

A mérleg romlása, azon belül is a kivitel csökkenése azért nem kedvező, mert ez esetben kevesebb küldföldi devizát váltanak át az exportőrök forintra, így ez kevésbé támogatja meg a forint árfolyamát , magyarul kevésbé hat erősítőleg a hazai fizetőeszközre.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!