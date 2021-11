Megállíthatatlanul egyre szegényebbek a magyar nyugdíjasok

A koronavírus-járvány kirobbanásának éve, 2020 nemcsak a költségvetés vagy a cégek számára volt megterhelő, de magától értetődő módon a háztartásokat is érzékenyen érintette a kialakult helyzet. A helyzet nehézségén ráadásul a kormányzat sem óhajtott enyhíteni, például az álláskeresési járadék jogosultsági igejének átmeneti meghosszabbításával, vagy egyszeri támogatás kifizetésével. Mint akkor kifejtettük: a segélyezésnek még a látszatát is el szerette volna kerülni. Ugyan a társadalom aktív rétege - akármennyire is abszurd kijelentés, de - kedvezőbb helyzetben volt, hiszen szakmán kívüli átmeneti munkát tudtak vállalni mérsékelve a veszteségeiket. A társadalom legidősebb rétege ezzel szemben azonban magára maradt.

A járvány ellenére a bérek emelkedése bőven tudta fedezni az élelmiszerárak robbanását és a vártnál nagyobb inflációt, a nyugdíjasoknak a törvényben rögzített, inflációhoz kötött emeléssel kellet beérniük. És, mint az nem egyszer előfordult már, a várt infláció alacsonyabb lett a ténylegesnél, ezért a kompenzációhoz csak novemberben jutottak hozzá az érintettek. Épp ez az inflációhoz kötött nyugdíjemelés az, ami miatt egy másik statisztikai adat folyamatosan romlik esetükben.

Egyre több nyugdíjas jövedelmi szegény (Fotó: Pixabay) Egyre több nyugdíjas jövedelmi szegény (Fotó: Pixabay)

A Központi Statisztikai Hivatal A Háztartások életszínvonala című kiadványának adatai szerint 2020-ban jócskán megugrott a nyugdíjasok esetében a relatív jövedelmi szegénység. Az előző évi 11,1 százalék után már 14,4 százalékos ennek mértéke.

Relatív jövedelmi szegényeknek a statisztika azokat nevezi, akiknek a jövedelme nem éri el a medián ekvivalens jövedelem 60 százalékát, vagyis a szegénységi küszöböt. 2020-ban ez az összeg 116 158 forint volt, 10,3 százalékkal magasabb az előző évinél. Ez egyszerűen szólva annyit tesz, hogy aki ennél a 116 158 forintnál kevesebb összegből gazdálkodott havonta, az statisztikai értelemben szegénynem tekinthető.