Meghalt három beteg, négy új fertőzöttet találtak Magyarországon

Az elhunytak száma 581-re emelkedett, 2685-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma így 876. Az aktív fertőzöttek 38 százaléka, az elhunytak 60 százaléka, a gyógyultak 48 százaléka budapesti. Kórházban 172 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 9-en vannak lélegeztetőgépen. Az oldal szerint 2551-en vannak hatósági házi karanténban. A mintavételek száma eddig 271 194.

Emlékeztetnek rá, hogy megszűnt a veszélyhelyzet, “járványügyi készültség” lépett életbe. “Más országokkal ellentétben elkerültük a tömeges megbetegedéseket és a több ezer halálesetet” – állították. (Európa nagy részén szintén csökken a megbetegedések száma, az amerikai kontinensen és globálisan viszont nő – a szerk.)

Hozzátették, hogy a járványveszély nem szűnt meg, így a járványügyi készültség fenntartására és néhány alapvető védelmi intézkedésre továbbra is szükség van. A maszk, sál vagy kendő viselése továbbra is kötelező az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön. (Amint a gyakorlatban sokan már nem tartanak be. A 65 év felettiek külön délelőtti vásárlási sávja azonban megszűnt.)