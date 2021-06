Megint meglódulnak az üzemanyagárak

Péntektől emelkedik a benzin és a gázolaj átlagára, literenként 5-5 forinttal - derül ki a holtankoljak.hu legfrissebb közléséből.

A világpiaci kőolajárak és a forintárfolyam egyaránt ludas. Fotó: depositphotos A világpiaci kőolajárak és a forintárfolyam egyaránt ludas. Fotó: depositphotos

Így június 18-ától az átlagárak a következő szerint alakulnak:

95-ös benzin: 432 forint/liter

Gázolaj: 436 forint/liter

Ezzel közel 3 hónapja nem látott magas szintre kerülnek a hazai üzemanyagárak, ami annak tudható be, hogy az azokat meghatározó mindkét tényező kedvezőtlenül alakult. Mint arról már beszámoltunk, többéves csúcsok közelébe érkeztek a világpiaci kőolajárak, az északi-tengeri Brent típus két éve nem volt ilyen magas. A vírus visszaszorítása erősíti a keresletet, ami áremelkedést generál, ezt eddig némileg ellensúlyozni tudta a forint erősödése, de most ez a tendencia is megfordulni látszik, a hazai fizetőeszköz az utóbbi napokban gyengült a dollárral szemben.