Megint nagyot ugrott a fertőzöttek száma

Míg a kedd reggel publikált adatok örvendetes csökkenést mutattak a fertőzöttek számát illetően, addig a szerdai számok sokkal kiábrándítóbbak. Míg egy napja a hivatalos statisztikák azt jelezték, hogy tízezer alá csökkent a napi új fertőzöttek száma, ma ennek a duplájáról, 19690 estről adtak számot.

Ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 582 517 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 77 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 41 548 főre emelkedett. Érdemes megjegyezni, hogy a tesztek alapján fertőzöttek aránya továbbra is kimagasló, hiszen nagyjából 75 százalékos értéket láthatunk a friss adatok alapján.

Elhunyt 77 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 41 548 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 310 420 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 230 549 fő. Úgy tűnik, hogy a most leginkább fertőző omikron variáns lefolyás enyhébb, mint a korábbi mutációké. A kimagasló esetszám ellenére csak minimálisan növekedett a súlyos esetek száma. 4341 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 163-an vannak lélegeztetőgépen.

A szakemberek szerint a súlyos szövődmények és a halálesetek elkerülésének a leghatékonyabb módja az oltás felvétele. Ennek ellenére az oltakozási kedv nagyon leült, azok száma, aki eddig nem vette fel még az első oltását sem gyakorlatilag nem nőtt. Leginkább olyanok jelennek meg az oltópotokon, akik legalább egy adag vakcinán már túl vannak. A hivatalos statisztika szerint a beoltottak száma 6 365 250 fő, közülük 6 105 342 fő már a második, 3 693 859 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette. A koronavirus.gov.hu oldalon arra is felhívják a figyelmet, hogy az omikron és a február 15-től életbe lépő oltási igazolvány miatt is érdemes kihasználni az oltási akciót, amelyben februárban is minden csütörtökön, pénteken, és szombaton folytatódik.