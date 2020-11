Megjelent a rendelet: így fog kinézni az idősek vásárlási sávja

Fontos megjegyezni, hogy az az élelmiszerüzletben, a drogériában és a gyógyszertárban az idősek a védett vásárlási idősávon kívüli időszakban is szabadon vásárolhatnak. A rendelet keddtől (november 24.) hatályos.

hétfőtől péntekig 9 és 11 óra között, illetve hétvégén 8 és 10 óra közt bevezetik az idősek vásárlási sávját; ebben az időintervallumban csak 65 év felettiek léphetnek be az élelmiszerüzletekbe, drogériákba, és gyógyszertárakba

Ahogy arról korábban is írtunk , Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter az Idősek Tanácsával tartott megbeszélése után említette először a tavaszihoz hasonló bevásárlási sáv visszaállítását, a Tanács által tett javaslatot pedig a miniszterelnök néhány órával később alá is írta.

