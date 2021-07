Megkérdezték Pintér Sándort a kémbotrányról, a belügyminiszter ezt válaszolta

A mai nap kétségtelenül legnagyobb sztorija a nemzetközi kémbotrány, amelyben a beszámolók szerint a magyar kormány is mélyen érintett. Az ügy lényege: magyar politikusokat, vállalkozókat és újságírókat figyeltek meg egy, a telefonokra telepített izraeli kémprogram segítségével.

Kapcsolódó cikk Ellenzéki politikusokat, oknyomozó újságírókat és NER-ellenség vállalkozókat vettek célba az izraeli kémszoftverrel A Pegasus nevű kiberfegyvert azután kezdték el használni Magyarországon, hogy Orbán Viktor szorosabbra fűzte a kapcsolatot Benjamin Netanjahuval.

Az ügyben több kormányzati szereplőt próbált megszólaltatni a magyar sajtó, a válaszok úgy összegezhetők, hogy a kormányzati illetékeseknek - köztük a külügyminiszter Szijjártó Péternek, akihez az Információs Hivatal tartozik - ilyen adatgyűjtésről nem volt és nincs tudomásuk.

Pintér Sándor belügyminiszter Pintér Sándor belügyminiszter

Friss fejlemény, hogy Pintér Sándor belügyminiszter is megszólalt az ügyben. Őt egy parlamenti független képviselő, Szél Bernadett kérdezte a nap folyamán, és a miniszter - a kormányzattól szokatlan módon, de az ügy jellege miatt érthető gyorsasággal - estére már reagált is a hét kérdésből álló megkeresésre (ugyanazt a választ küldte egyébként a szocialista Mesterházy Attila kérdéseire is).

A magyar belügyminiszter válaszát szöveghűen idézzük:

Magyarország demokratikus jogállam, és mint ilyen, minden személy esetében minden időben a hatályos jogszabályoknak megfelelően járt és jár el. Magyarországon a leplezett eszközök alkalmazására feljogosított állami szerveket kormányzati és kormányzattól független intézmények rendszeresen ellenőrzik. Kijelentem: 2010. május 29. óta a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok illegális megfigyelést nem folytattak és nem folytatnak. Kijelentésem a lefolytatott ellenőrzések eredményei alátámasztják.

Hozzátette: a képviselő konkrét kérdéseit kész az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága zárt ülésén megválaszolni.

Vagyis a belügyminiszter kész a testület előtt is beszámolni, miközben a bizottság - ellenzéki kezdeményezésű - összehívását a Fidesz-frakció egy mai állásfoglalásában szükségtelennek tartotta.

A miniszter által említett 2010 májusi dátum egyébként a második Orbán-kormány megalakulásának az időpontja.