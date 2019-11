Mégsem lehet hajléktalanokat elhelyezni fővárosi idősotthonokban

A Fővárosi Közgyűlés mai ülésén az első érdemi vita a téli krízisellátásra vonatkozó fővárosi intézkedési terv körül bontakozott ki, a javaslatban felmerült, hogy ennek érdekében az idősotthonok szabad férőhelyeit is mérjék fel.

Borbély Lénárd csepeli polgármester kétszer is előhozakodott azzal, hogy az elmúlt években mindazt megcsinálták, ami a jelenlegi előterjesztésben szerepel. Egyetlen újdonság van benne, miszerint mérjék fel a Budapesten található idősek otthonaiban található üres férőhelyeket. Borbély elképzelhetetlennek tartja, hogy az idősotthonokat hajléktalanokkal töltsék fel. Egyrészt ezekbe az otthonokba hosszú várólisták alapján lehet bekerülni, másrészt a hajléktalanellátó intézményekben van elég kapacitás.

Pikó András józsefvárosi polgármester üdvözölte az előterjesztést, mivel ez új megközelítést hoz a fővárosi hajléktalan ellátásban és egyúttal bejelentette, hogy a Dankó utcán új 50 fő befogadására alkalmas alacsony küszöbű fogadóállomás nyílik.

Kovács Péter szerint már így is hosszú várólista van az idősek otthonába való bejutáshoz, amit ez még inkább megnyújt. Ráadásul sem az otthonok személyzete, sem a lakói nincsenek felkészülve a hajléktalanok fogadására, továbbá az otthonok jelenlegi lakói jelentős egyszeri belépési díjat is fizettek a helyükért.

Váradi Naszályi Mária I. kerületi polgármester viszont nem hajléktalanellátásban gondolkodik, hanem abban, hogy ugyanolyan emberek élnek ebben a városban, így komplexen kell kezelni ezt a problémát. A hajléktalanság nem valamiféle egyéni ügy, hanem egy lakhatási válság szélsőséges megjelenési formája – tette hozzá. A Várnegyed vezetője szerint kifejezett értéke az előterjesztésnek, hogy a hajléktalanokat emberként kezeli és átfogó intézkedési csomag mindenkinek lakhatást kell biztosítani, a meglévő ellátórendszert, hogy a meglévő intézményhálózatot hogyan tudják hatékonyabban működtetni

Horváth Csaba zuglói polgármester a díjhátralékosokat segítő alapítvány előző városvezetés alatti megszüntetését hánytorgatta fel és üdvözölte, hogy az új városvezetés most több forrást biztosít a téli krízisellátásra.

Karsay Ferenc (XXII. kerület) arra hívta fel a figyelmet, hogy az idős- és hajléktalanellátás két külön rendszer személyzet és műszaki feltételek szempontjából. Az ott élő időseket veszélyeztetnék, ha megfelelő előkészítés nélkül összemossnák a kettőt. Most is jogosultak az idősotthoni elhelyezésre, miért ne állhatnának be a sorba, ahová az átlag budapestiek.

Hassay Zsófia (Fidesz) nem értette, hogy miért kellene a sürgősségi ellátás felé a hajléktalanokat, hiszen ez szigorú protokoll szerint működik, amelybe a hajléktalanellátás nem tartozik bele.

László Imre XI. kerületi polgármester, korábbi kórházigazgató válaszul emlékeztette képviselőtársait, hogy a hajléktalanokat korábban is az ügyeletes kórházak sürgősségi osztályain fogadták, ezt minden gond nélkül meg is tudták szervezni, így az erre vonatkozó javaslatban nincs semmi új.

Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy szó sincs a hajléktalanok betelepítéséről az idősotthonokba, csupán fel szeretnék mérni az üres helyeket. Így arról sincs szó, hogy megnyújtanák a várólistákat. Másrészt kiemelte, hogy a hajléktalan emberek csak abban különböznek a többiektől, hogy nincs hol lakniuk.

A testület végül nem fogadta el az idősotthonokra vonatkozó javaslatot, az előterjesztés ezen kívüli részét viszont megszavazták.