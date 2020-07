Megugrott az infláció júniusban

Az élelmiszerárak is jelentősen nőttek. Fotó: MTI

A Központi Statisztikai Hivatal most közzétett adatai szerint az élelmiszerek ára az előző év azonos időszakához viszonyítva 7,8 százalékkal nőtt, ezen belül a párizsi, kolbászé 20,5, az idényáras élelmiszereké (burgonya, friss zöldség, friss hazai és déligyümölcs összesen) 18,1, a sertéshúsé 17,0, a cukoré 14,2, a szalámi, szárazkolbász és sonkáé 10,8%-kal lett magasabb. A szeszes italok, dohányáruk ára átlagosan 6,7, ezen belül a dohányáruké 11,1%-kal emelkedett. A járműüzemanyagok ára 11,6 százalékkal csökkent.

