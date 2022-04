Megvan a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! diákverseny 2022 győztese

Közel egy hónapon át versenyeztek az ország minden részéből jelentkezett, gimnazistákból álló négyfős csapatok a Privátbankár.hu Kft. versenyén, melyet a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány támogatásával rendezett meg. S amelynek programját a szervezők a verseny többi támogatóival együtt kifejezetten edukációs céllal állították össze, azt szem előtt tartva, hogy a diákok gyakorlati tudásra tegyenek szert, játékos módon.

A verseny – mely szakértői bizottságának elnöke Bod Péter Ákos volt jegybankelnök – három fordulóból állt. Az egyaránt online formában megrendezett selejtezőkből, majd a budapesti és megyei középdöntőkből továbbjutott tizenkilenc, egyenként 4 fős csapat április 27-én, immár személyesen mérte össze a tudását a budapesti A38-hajón, két fordulóban.

A verseny végeredménye:

1. Audere est Facere - Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, Budapest,

Csapattagok: Marczali Barna, Brezóczki Ádám, Oláh-Grosz Benjámin, Benedek Simon

Felkészítő tanár: Varga Péter

2. Euro - Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium, Budakeszi

Csapattagok: Matolcsy András, Tibiássy Ágoston Attila, Illés Nándor, Végh Levente

Felkészítő tanár: Balogh Andrea

3. Pukkandúrok - Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium

Csapattagok: Medveczki Gábor József, Jusztin Ádám, Kiss Máté Ferenc, Ungureán Zsombor

Felkészítő tanár: Kozma Sándor

A 6 csapatos döntő további helyezettjei:

4. ÖtszázasVár - Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium

Csapattagok: Ivancsó Rita, Csizmadia László, Novák Csaba, Szuromi Mihály

Felkészítő tanár: Császiné Busa Krisztina

5. NERLovagok - Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium

Csapattagok: Márk Levente, Csontos Ádám, Kőhalmi Máté, Nemes Szilárd

Felkészítő tanár: Pataki Ágnes

6. Lámpa - Mátyás Király Gimnázium, Fonyód

Csapattagok: Járdánházy Dominik, Türgyei Gergő, Kolics Mátyás, Ledniczki Petra

Felkészítő tanár: Hosszú Zoltánné

Számos értékes díjat ajánlottak fel a verseny támogatói, szakmai partnerei, akik képviselői a döntő után megosztották a gondolataikat.

A verseny fővédnöke, Dr. Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériuma államtitkára azt emelte ki, hogy „az iskolarendszerre egyre szélesebb körben hárulnak feladatok, hiszen a klasszikus tantárgyakon és tantárgyi ismereteken túl egyre több területen várható el, hogy a tanulók a mindennapokban használható és használandó tudást szerezzenek. Ilyenek a pénzügyi ismeretek is, melyek a Nemzeti Alaptanterv alapján az állampolgári ismeretek tantárgyban jelennek meg elsősorban, de a Pénz7 is nagyban hozzájárul a tanulók pénzügyekkel kapcsolatos tudásának bővüléséhez. A tanulmányi versenyek általában, a Legyél te is Pénzügyi Junior Klasszis 2022 diákverseny pedig különösen is alkalmas ezen tudás visszamérésére, a tanulói csoportok önkéntes megmérettetésére.”

„A Nemzeti Adó- és Vámhivatal idén is támogatja a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis 2022 diákversenyt, mely remek lehetőséget nyújt az adózási ismeretek megalapozására, és ezzel együtt annak tudatosítására, hogy az élet velejárója az adózás. Nemcsak a vállalkozóvá válni szándékozó fiataloknak érdemes az adózási szabályokat ismerniük, hanem például munkavállalóként, ingatlan tulajdonosaként, illetve leendő tulajdonosaként is érdemes tudni miért, mikor, hogyan kell adót fizetni, illetve milyen kedvezményeket lehet igénybe venni. Ezek az ismeretek nagy mértékben megkönnyítik a hétköznapi élet pénzügyi tervezését, ezért az adótudatosságot már a középiskolában célszerű megalapozni, így a diákok felnőttként a jogkövető utat ismerő adózóvá válhatnak” – vélte Sinkáné dr. Csendes Ágnes, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóügyi szakfőigazgatója.

„Az Erste Bank már három éve támogatja a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis 2022 diákversenyt. Ahogyan már 200 éve, úgy ma is elsődleges célunk, hogy elősegítsük ügyfeleink jólétét, pénzügyi egészségét, melynek fontos, elválaszthatatlan eleme a pénzügyi kultúra fejlesztése. A jövő a mai fiatalokkal kezdődik, ezért az Erste stratégiájának alapvető része a pénzügyi oktatás fejlesztése, a digitalizáció és az új generációk igényeinek megismerése és kielégítése. A Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis 2022 diákversenyben is az a fontos számunkra, hogy a versenyben részt vevők tudásukat bővítik, ráadásul a gyakorlatban valóban hasznosítható ismeretekkel gazdagodnak” – mutatott rá Jelasity Radován, az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója.

„A Kincstár kiemelt feladatának tekinti a pénzügyi ismeretek terjesztését, a pénzügyi tudatosság elősegítését és az öngondoskodás előmozdítását. Ennek érdekében minden korosztályt igyekszünk megszólítani: a diákoknak kreatív alkotópályázatokat írunk ki és mobiltelefonos alkalmazással is segítjük pénzügyi jártasságuk fejlesztését, a felnőtteknek pedig az állampapírokra, mint a legbiztonságosabb befektetési termékekre hívjuk fel a figyelmét minél több fórumon. A mostani fiatalok már egy digitális kor gyermekei, akiknek az online világ gyakorlatilag az életük része, számukra az online bankolás már egy természetes rutinfeladat lesz. A digitalizáció az elmúlt időszakban a Kincstárt is új kihívások elé állította, folyamatosan bővítjük online szolgáltatásainkat, s mára elmondható, hogy a befektetési tranzakciók közel 80 százaléka már online bonyolódik le, mely arány megtartására törekszik a Kincstár a jövőben is” – hangsúlyozta Bugár Csaba, a Magyar Államkincstár elnöke.

Tátrai Bernadett, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. vezérigazgatója azt emelte ki, hogy „a diákversenyt immáron 3 éve, azaz az indulása óta támogatjuk, hiszen kiemelkedően fontosnak tartjuk a fiatal generáció pénzügyi tudatosságának és pénzügyi ismereteinek növelését. Gratulálunk a győztes csapat tagjainak és felkészítőjüknek, továbbá köszönjük a színvonalas válaszokat minden döntőbe jutott versenyzőnek. Idén is a három legtöbb csapatot indító pedagógus részére ajánlottunk fel díjat, hiszen a tanárok kulcsszerepet játszanak a diákok pénzügyi tudatosságának fejlesztésében.”