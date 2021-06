Mekkora üzlet futball Eb-t rendezni pandémia után? Péntektől kiderül

Hamarosan minden más hírt kiszorít a médiából a futball Európa-bajnokság: az első meccsre e hét pénteken kerül sor, és mivel a tornán a magyar válogatott is érintett, sőt, a csoportmeccseink közül a Puskás Arénában rendezik azt a kettőt, amelyeken a magyar csapat a pályaválasztó, biztos felfokozott lesz az érdeklődés.

A sport azonban nem csak szórakozás, hanem nagyon komoly, eurómilliárdokban mérhető üzlet is. Legalábbis az volt, amíg "normális" világban éltünk, értsd: nem kellett egy gyilkos vírushoz igazítanunk az életünket.

Paradox módon lehet, hogy ennek ellenére jó üzlet lesz az idei Eb is - vélekedett kollégánk. A bevételek meghatározó részét ugyanis már a tévés közvetítési díjak teszik ki, amelyeket korábban lekötnek. Ráadásul pandémiás időben, amikor a stadionokba jó esetben is csak szűrővizsgálat után (vagyis az oltást vagy a fertőzés, betegség lefolyását igazoló okmány birtokában) lehet bejutni, még inkább felértékelődik a tévés közvetítés a hirdetők számára. Vagyis globálisan nézve ami esetleg elvész a meccsbelépőkön, azt visszahozhatják a közvetítéshez kapcsolódó bevételek.

Valaki nyerni fog ezen, üzleti értelemben is.

Természetesen manapság az üzleti szempontok sorából nem lehet kihagyni a klímára gyakorolt hatások költségét. Azzal, hogy az eseményt "porították", azaz nem egy ország rendezi a meccseket, hanem 11 nemzet városaiban bonyolítják le az Eb-t, nagyobbak lesznek az utazással járól káros könyezeti hatások. Már a csoportmeccseket sem ugyanott játsszák le a csapatok, akiket követni fognak a szurkolók, ami fokozottan igénybe fogja venni a környezetet - hívják fel a figyelmet elemzők.

A futball Eb mellett a médiapiac helyzetéről is szó esett a beszélgetésben, miután már rendelkezésre állnak az előző évi üzleti beszámolók. Ezekből az a furcsa kép rajzolódik ki, hogy bár az előző év első felében még minden ágazati szereplő aggódott, az év végére több kiadónál is konszolidálódott a helyzet, ha úgy tetszik, sikerült megmenteni az évet. Ennek okairól, valamint arról, hogy miért nem sikerült ez az egyik legnagyobb portálnak, az index.hu-nak, a műsorban lelik meg a választ. Mint ahogy arra a kérdésre is, hogy mire volt szükség 2020-ban a sikeres üzlethez az építőiparban.

