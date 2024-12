Mennyivel alacsonyabb a magyar nők fizetése a férfiak béréhez képest?

A részletes adatok bár a nők átlagkeresete bruttóban az átlagot meghaladó mértékben 14,2 százalékkal emlkedett. Továbbá a férfiak bruttójára vonatkozó 12,2 százalékos éves növekedést. Ez kedvező, mert szűkül a nők és a férfiak közötti különbség, ami azért még így is méretes.

Jelentős emelkedést mutatnak a magyarországi fizetések. Ahogy a reálbérmutató is szépen nőtt, amire nagy szükség is volt a tavalyi esés után.

